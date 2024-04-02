خلف 27 قتيلاً.. حريق هائل في ملهى ليلي في إسطنبول

قتل 27 شخصاً وأصيب آخرون، جراء حريق اندلع في مبنى سكني يضم ملهى ليلي، مؤلف من 16 طابقاً في إسطنبول، خلال أعمال إصلاح أثناء النهار، وفقاً لقناة (تي آر تي) التركية الرسمية.

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق خلال أعمال تجديد كانت تجري في الطابق السفلي حيث يقع الملهى الكائن في غايريتيبه بمنطقة بشكتاش الراقية كما قال حاكم إسطنبول داود غول للصحفيين.

في المقابل، قال أكرم إمام أوغلو الفائز أمس بولاية جديدة كرئيس لبلدية إسطنيبول، بعد توجهه إلى المكان، إنه “تمت السيطرة على الحريق، ونأمل بعدم ارتفاع حصيلة الضحايا”.

وتابع أن المصابين في حالة حرجة، مضيفاً أنه تم إخماد الحريق، وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.

وصرح والي اسطنبول، دولت غول، أن سبب الحريق غير معروف وأن الإطفاء يجري دراسة لتحديد السبب، مضيفاً أنه تم تعيين مفتشين اثنين من الإدارة العامة للتحقيق في الحادث.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن فتح تحقيق للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.

بدور أكد وزير العدل، عبد الحميد غول، عن بدء تحقيق جنائي في الحادث وأن 5 أشخاص تم احتجازهم على ذمة القضية.

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binada bulunan ve tadilatta olduğu öğrenilen gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 15'e yükseldihttps://t.co/JiVIUoFxNU pic.twitter.com/aXgwpbHJ6v — Sözcü (@gazetesozcu) April 2, 2024

تفاصيل حريق إسطنبول

نشب الحريق في مكان ترفيهي في الطابق الأرضي لمبنى مكون من 16 طابقًا في شارع يلدز بوستا في حي غايرتيب.

تم إرسال فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والشرطة إلى مكان الحادث.

سيطرت فرق الإطفاء على الحريق باستخدام 31 مركبة و 86 فردًا.

تم الإعلان عن مقتل 27 شخصًا وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.