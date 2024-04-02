فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمنوعاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

خلف 27 قتيلاً.. حريق هائل في ملهى ليلي في إسطنبول

أسفر حريق شب في مبنى يضم ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية عن مقتل 27 شخصاً بجسب إحصاء أولي.

فريق التحرير by فريق التحرير
حريق إسطنبول

قتل 27 شخصاً وأصيب آخرون، جراء حريق اندلع في مبنى سكني يضم ملهى ليلي، مؤلف من 16 طابقاً في إسطنبول، خلال أعمال إصلاح أثناء النهار، وفقاً لقناة (تي آر تي) التركية الرسمية.

وبحسب شهود عيان، اندلع الحريق خلال أعمال تجديد كانت تجري في الطابق السفلي حيث يقع الملهى الكائن في غايريتيبه بمنطقة بشكتاش الراقية كما قال حاكم إسطنبول داود غول للصحفيين.

في المقابل، قال أكرم إمام أوغلو الفائز أمس بولاية جديدة كرئيس لبلدية إسطنيبول، بعد توجهه إلى المكان، إنه “تمت السيطرة على الحريق، ونأمل بعدم ارتفاع حصيلة الضحايا”.

وتابع أن المصابين في حالة حرجة، مضيفاً أنه تم إخماد الحريق، وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.

وصرح والي اسطنبول، دولت غول، أن سبب الحريق غير معروف وأن الإطفاء يجري دراسة لتحديد السبب، مضيفاً أنه تم تعيين مفتشين اثنين من الإدارة العامة للتحقيق في الحادث.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، عن فتح تحقيق للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.

بدور أكد وزير العدل، عبد الحميد غول، عن بدء تحقيق جنائي في الحادث وأن 5 أشخاص تم احتجازهم على ذمة القضية.

تفاصيل حريق إسطنبول

  • نشب الحريق في مكان ترفيهي في الطابق الأرضي لمبنى مكون من 16 طابقًا في شارع يلدز بوستا في حي غايرتيب.
  • تم إرسال فرق الإطفاء والإسعاف والدفاع المدني والشرطة إلى مكان الحادث.
  • سيطرت فرق الإطفاء على الحريق باستخدام 31 مركبة و 86 فردًا.
  • تم الإعلان عن مقتل 27 شخصًا وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...