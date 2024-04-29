خطوة حاسمة من أبل.. حذف تطبيقات ذكاء اصطناعي تُنتج صور عارية

أعلنت شركة أبل عن إتخاذها خطوة حازمة، حيث قامت بإزالة عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي من متجر تطبيقاتها “آب ستور”، وذلك بعد اكتشاف خطورة قدرتها على إنشاء صور عارية ذات طبيعة جنسية.

تلك التطبيقات كانت تستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صور واقعية استنادًا إلى أوامر المستخدمين، ولكن تم اساءة استخدامها في إنشاء صور مزيفة غير لائقة.

انتهاكات الخصوصية

وفقًا لتقارير صحفية، فقد تم الإبلاغ عن وجود تطبيقات في متجر “آب ستور” تروج لإمكانية إنشاء صور عارية بدون موافقة، وكانت هناك إعلانات على إنستجرام تشجع المستخدمين على استخدام تلك التطبيقات، وفقًا لموقع “404 ميديا”.

الترويج للتطبيقات الضارة

وأشار الموقع، إلى أن هذه الإعلانات توضح قدرة هذه التطبيقات، التي يتم الترويج لها، على خلع ملابس الفتيات بشكل مجاني، كما تضمنت روابط تنقل المتسخدم إلى صفحة التطبيقات في متجر “آب ستور” التابع لشركة أبل.

أبل تتخذ إجراءات حازمة

ويذكر أن أبل تجاهلت طلبات التعليق في البداية حول تواجد هذه التطبيقات في متجرها، ولكن بعد نشر تقرير صحفي كشف عن هذا الأمر، تواصلت الشركة مع المصدر للحصول على تفاصيل أكثر، وعليه قامت بإزالة تلك التطبيقات من المتجر.

ووفقًا لهذه التقارير، لم تتمكن أبل من اكتشاف هذه التطبيقات المخالفة خلال عملية المراجعة المعتادة، بل تمكنت من إزالتها فقط بعد تلقيها بلاغات محددة تشمل روابط الإعلانات وصفحات التطبيقات على متجرها.

يُشير ذلك إلى وجود ثغرة في عملية المراجعة لدى أبل، مما قد يسمح بمرور بعض التطبيقات المخالفة دون كشفها.

والجدير بالذكر، تُقدم تقنية الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ، القادرة على إنشاء الصور بناءً على أوامر المستخدمين، إمكانيات هائلة في مجالي التصوير الفوتوغرافيّ والتصميم. لكنّ هذه التقنية قد تُستخدم أيضًا لأغراض سلبية، مثل نشر الصور المزيفة أو ذات المحتوى الجنسيّ.