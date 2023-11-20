خبير أمن سيبراني يقع ضحية احتيال بقيمة 550.500 درهم

خسر خبير الأمن السيبراني الأسترالي جوش، البالغ من العمر 27 عاماً، 150 ألف دولار “حوالي 550.500” درهم إماراتي في عملية احتيال وظيفي.

تواصل المحتالون مع جوش عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وتظاهروا بأنهم من سلسلة فنادق “ParkRoyal” ومتاجر “Woolworths”.

محادثة جوش مع المحتالين

وأخبر المحتالون جوش أنه لا يوجد منصبا شاغرا في سلسلتي الفنادق والمتاجر، ثم أقنعوه بقبول وظيفة تجني له المال أكثر من المتجر والفندق، وهي أن يجمع طلبات الباحثين عن عمل مقابل المال.

وطلب المحتالون من جوش دفع 120 دولاراً لبدء عمل التوظيف، ولكن تتطلب وظيفته الجديدة كشف حساب مصرفي له وحفظ معلومات مثل الرقم والبطاقة وكلمة المرور.

احتيال بـ 150 ألف دولار

دفع جوش المبلغ وحصل على عمولة 500 دولار، وبعد جمع 40 طلبا لوظيفة من أشخاص، أرسلها على رقم واتس آب للمحتالين. وعلى مدار 3 أيام سحب المحتالون 150 ألف دولار من حساب جوش.

وقال جوش: لا أستطيع تصديق أنني وقعت في هذا الفخ، أنا خبير في الأمن السيبراني، لكنني لم أتمكن من حماية نفسي.

وأخبر جوش الشرطة، ويعالج الآن عند طبيب نفسي بسبب الحادثة.