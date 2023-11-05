توقع حساب المواطن هذا الشهر أن يتم تغيير موعد صرف دفعة شهر نوفمبر الحالي خلافا لموعدها المعتاد.

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع دفعة شهر نوفمبر، وذلك ردًا على أحد المواطنين حول موعد صدور مبالغ الدعم.



وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” :” لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “نوفمبر” وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ “9 نوفمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.



ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وفق “تواصل”.



المستهدفون من حساب المواطن هم:

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.



صدرت نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/N7DkcVzDOr — حساب المواطن (@citizenaccount) November 2, 2023