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حريق متعمد يعطل مصنع تسلا في برلين

أعلنت شركة تسلا أنها اضطرت إلى وقف الإنتاج في مصنعها القريب من برلين بسبب حريق متعمد تبنته مجموعة يسارية متطرفة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا

تعرض مصنع تسلا في مدينة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، لحريق متعمد أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المنشأة وإيقاف الإنتاج.

وذكرت الشركة في بيان لها أنه تم إجلاء جميع الموظفين البالغ عددهم 11500 موظف من الموقع.

وأعلنت “مجموعة فولكان” اليسارية المتطرفة مسؤوليتها عن الحادث في بيان نشر على موقع “إنديميديا”.

وأوضحت المجموعة أنها استهدفت “تخريب” المنشأة الكهربائية بهدف “التسبب بأطول انقطاع ممكن للتيار الكهربائي عن مصنع تسلا العملاق”.

وتحدثت حكومة المنطقة عن “حريق متعمد”. وقالت في بيان إن “الإمدادات الأساسية قُطعت عن آلاف الأشخاص وأصبحوا معرضين للخطر”.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في شبهة حريق متعمد.

ويواجه موقع المصنع في غرونهايده، وهي منطقة غابات في جنوب برلين، انتقادات منذ أن تقدمت تسلا بطلب لتوسيعه بمقدار 170 هكتارا.

وخلال تصويت تشاوري نظمته البلدية في نهاية شباط/فبراير الماضي، أعرب السكان عن معارضتهم للمشروع ومخاوفهم بشأن الاستهلاك الكبير للمياه في “المصنع الضخم”.

وبدأ ناشطون في حماية البيئة الخميس الماضي احتلال غابة قريبة من المصنع اعتراضًا على خطط التوسيع، وبنوا أكواخًا في الأشجار لمنع أي أشغال محتملة.

ويهدف توسيع الموقع، الذي لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأنه، إلى مضاعفة الإنتاج. حاليًا ينتج المصنع الألماني التابع لمجموعة إيلون ماسك أكثر من 250 ألف سيارة كهربائية سنويًا ويستهدف إنتاج 500 ألف وحدة على الأمد الطويل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...