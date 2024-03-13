دراسة: جودة الهواء في أوروبا تحسنت خلال العقدين الماضيين

أظهرت دراسة جديدة أن 86% من سكان أوروبا لا يزالون يتعرضون في بعض الأيام لتلوث هوائي مركب، حيث تتجاوز مستويات عدة ملوثات الحدود الآمنة معاً، على الرغم من التحسن الملحوظ في جودة الهواء خلال العقدين الماضيين.

وبحسب الدراسة التي رصدت مستويات تلوث الهواء اليومية في 1426 منطقة أوروبية بين 2003 و2019، فقد شهدت القارة انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجسيمات الدقيقة PM10 وPM2.5 وثاني أكسيد النيتروجين NO2 بنسب 2.72% و1.72% و2.45% سنوياً على التوالي.

إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع مستويات الأوزون بنسبة 0.58% سنوياً في جنوب أوروبا، ما أدى إلى زيادة تلوث الهواء النقي هناك. كما برزت ظاهرة التلوث الهوائي المركب الناتج عن الارتفاع المزدوج لمعدلات الجسيمات الدقيقة PM2.5 والأوزون كأكبر تهديد للصحة العامة مؤخراً.

وتعزى هذه المشكلة لعدة عوامل بينها الحرائق والانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات، إضافة إلى آثار تغير المناخ التي تعزز تشكل الأوزون. لكن هناك بوادر أمل، إذ توصي الدراسة بسياسات تستهدف مصادر الملوثات الرئيسية وتشجع الحلول الحضرية الخضراء والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.