في وسط المحيط الهادئ، توجد جزيرة صغيرة تبعد عن بريطانيا أكثر من 12000 كيلومتر. إنها جزيرة بالميرستون، التي تعد إحدى أكثر الأماكن انعزالاً في العالم.

لكن ما يميز هذه الجزيرة الهادئة هو أن سكانها يتحدثون بلهجة إنجليزية تشبه لهجة منطقة غلوسترشاير، وهي منطقة ريفية في غرب إنجلترا.

كيف وصلت هذه اللهجة إلى هذه الجزيرة البعيدة؟ الجواب يكمن في شخص واحد: وليام مارسترز، وهو نجار من غلوسترشاير ولد عام 1821م. كان مارسترز رجلاً مغامراً، فقد هاجر إلى كاليفورنيا في الأربعينيات من القرن التاسع عشر بحثاً عن الذهب. لكنه لم يجد ثروته هناك، فقرر الإبحار في المحيط الهادئ ، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ما هي لهجة جزيرة بالميرستون ؟

في رحلته، اكتشف مارسترز جزيرة بالميرستون، وهي جزيرة استوائية خضراء تحيط بها المياه الزرقاء الصافية. أعجب بها مارسترز، فقرر الاستقرار فيها عام 1863. أحضر معه ثلاث زوجات من جزر البولينيزيا، وبنى لهم بيتاً بسيطاً من خشب السفن الغارقة التي جمعها من الشاطئ.

من هو مارسترز وعلاقته بجزيرة بالميرستون الإنجليزية؟

أصبح مارسترز ملكاً على جزيرته الخاصة، وتزوج بزوجة رابعة. أنجب 17 طفلاً، وعاش حياة سعيدة وهادئة. توفي مارسترز عام 1899 عن عمر يناهز 78 عاماً، وترك خلفه نسلاً كبيراً من 54 حفيداً.

اليوم، تضم الجزيرة 63 شخصاً فقط، وهم جميعاً أحفاد مارسترز. يعيشون في بيوت متواضعة، ويعتمدون على الصيد والزراعة. يتحدثون باللغة الإنجليزية والبولينيزية، ولكن لهجتهم الإنجليزية تحمل صدى لهجة جدهم الأول من غلوسترشاير.

هذه الظاهرة الغريبة أثارت فضول المؤرخ البريطاني جون روبرتس، الذي زار الجزيرة عام 2022.

روبرتس أراد أن يعرف المزيد عن تاريخ أسرة مارسترز، وكيف حافظوا على لهجتهم القديمة.

تمكن روبرتس من الاتصال ببعض أحفاد مارسترز الذين يعيشون في نيوزيلاندا وأماكن أخرى، وجمع بعض المعلومات عنهم.

لكن تاريخ مارسترز نفسه ما زال محاطاً بالغموض، فلم يترك أي سجلات عن حياته أو أصوله. يبدو أنه كان رجلاً بسيطاً، لم يهتم بالشهرة أو الثراء، بل بالحرية والسلام. وهكذا، تظل جزيرة بالميرستون شاهدة على إرثه الذي يعيش في أحفاده ولهجتهم الفريدة.