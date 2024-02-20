جزيرة مذهلة لم تمسها يد الإنسان للبيع مقابل 35 مليون دولار

تم عرض جزيرة مذهلة في باتاغونيا، تضم سلسلة جبال خاصة بها معروضة للبيع بمبلغ قدره 35 مليون دولار، مما يوفر للمشترين المحتملين مكانًا رائعًا للهروب من العالم المزدحم من حولهم.

والمكان الذي يطلق عليه اسم جزيرة فيرجن، يقع في منطقة آيسين ذات الكثافة السكانية المنخفضة في جنوب تشيلي في جنوب المحيط الهادئ، وتوفر 150 ميلًا من الساحل، وبحيرات المياه العذبة، والبحيرات، بالإضافة إلى غابة مورقة تمتد لأكثر من 110 آلاف فدان.

موقع الجزيرة الاستراتيجي والحيادي

بالإضافة إلى توفير موطن خصب، يمكن للجزيرة أيضًا أن تحظى بشعبية كبيرة لدى أي من المستعدين ليوم القيامة الذين يتطلعون إلى الهروب من هجوم نووي محتمل، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتاريخها الحيادي، حيث تعد تشيلي واحدة من أقل الدول احتمالية لمواجهة التهديد النووي، مما يجعل هذه القطعة النائية من الأرض ملاذًا آمنًا مثاليًا، بحسب صحيفة ديلي ميل.

والأكثر من ذلك، أن أنماط الرياح، والتيارات المحيطية التي تؤثر على المنطقة من غير المرجح أن تنشر الغبار النووي فوق باتاغونيا، وذلك بفضل موقعها النائي، حيث تقع الجزيرة على بعد أميال من أي منطقة مبنية قد تكون مستهدفة للهجوم.

احتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية

كما أنها تفتخر باحتياطيات ضخمة من الموارد الطبيعية التي يمكن تسخيرها لمساعدة أصحابها الأثرياء على النجاة من نهاية العالم.

وتحتوي قائمة الموارد الطبيعية على تضاريس انتقائية تشمل الغابات، والجبال العالية التي تنحدر إلى الوديان العميقة، ما أنتج 3 بحيرات كبيرة، وأكثر من 80 بحيرة معزولة عن المحيط.

وبشكل عام، تبلغ مساحة الجزيرة نصف مساحة هونغ كونغ، وأكبر بسبع مرات ونصف من مساحة مدينة مانهاتن.

بين البر الرئيسي، وأرخبيل جنوب غواتيكاس، توجد أيضًا الحياة البرية في هذه الأرض الخاصة البكر كما كانت منذ آلاف السنين.

والنظام البيئي المتنوع يجعلها قادرة على التكيف مع التغير البيئي السريع، حيث تعتبر هذه المنطقة من أحد مناطق العالم التي تعتبر “الرئة الخضراء الأساسية لكوكب الأرض”.

حاضنة طبيعية للنباتات

ويغطي جزء كبير من الجزيرة أراضي الخث، المعروفة محليًا باسم توربا، مما يخلق حاضنة طبيعية للنباتات.

وتُعرف أراضي الخث بأنها “الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة” من قبل الجمعية الدولية للأراضي الخثية، وتُعرف بأنها أكبر خزانات الكربون الأرضية الطبيعية في النظام البيئي.

وسيشاهد المشتري المثالي طبيعة هذه الأرض النائية بشكل لا يصدق، مع نظرة تقدمية نحو الحفاظ على البيئة، والمغامرة.

إعلان البيع

وجاء في إعلان بيع الجزيرة التي تحتفظ بها شركة Hall and Hall: “نظرًا لأن العالم يتقلص على ما يبدو، وتتزايد فرص التوسع للعمل في عقارات ذات مستوى عالمي، فإننا متحمسون ومتميزون ومتواضعون لتقديم جزيرة فيرجن”.

وأضاف الإعلان:” إنها فرصة نادرة لتقديم هذا العقار غير المسبوق إلى السوق العالمية”.

وللوصول إلى العقار، يجب على الزائرين السفر جوًا إلى مطار بالماسيدا المحلي، على بعد حوالي 100 ميل في البر الرئيسي لتشيلي، قبل الاستمرار إلى جزيرة فيرجن بالقارب الخاص أو المروحية.