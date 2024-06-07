تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تراقب طعامك وتحسب سعراته الحرارية

يطور علماء في جامعة واترلو الكندية أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لمراقبة تناول الطعام وحساب السعرات الحرارية التي يستهلكها جسم الإنسان على مدار اليوم.

وتهدف هذه التقنية الجديدة، التي لا تزال قيد التطوير، إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومشاكل التغذية على تحسين صحتهم.

تقنية ذكاء اصطناعي تعتمد على الفيديو

وبحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، تعتمد التقنية على تحليل لقطات فيديو خلال تناول الطعام باستخدام خوارزميات ذكية لتحديد القيمة الغذائية لكل لقمة.

ووفقا للعلماء، فإن هذه الطريقة أكثر دقة من الأنظمة الحالية التي تعتمد على تقدير حصة الطعام بناء على صور ثابتة.

وتعمل التقنية الجديدة مع أدوات المائدة مثل الشوك وعيدان تناول الطعام والملاعق، حيث تقوم بتحليل كل ملعقة في طريقها إلى فم المستخدمين.

وحسب العلماء، فإن هذه التقنية تمكن من حساب حجم الطعام الذي يتم تناوله مع هامش خطأ ضئيل يبلغ 4.4 بالمئة فقط.

وفقًا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن النظام لا يحدد حالياً نوع الطعام الموجود على الملعقة، ولكن يعمل العلماء على تعليمه كيفية اكتشاف ما يتم تناوله والتعرف على مجموعة واسعة من الأطعمة، حتى الأنواع التي لم يتم التدريب عليها من قبل.

ومن جانبه، قال الباحث يوهاو تشين من جامعة واترلو لمجلة “New Scientist” العلمية: “نعمل على استخدام نماذج ذكاء اصطناعي، مثل chatgpt، لفهم ما يوجد داخل مختلف الأطعمة، أو ربما طرح سؤال أساسي مثل (هل هذا دجاج؟)”.