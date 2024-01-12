‘The Flyer’ تحقق رواجاً في ‘وندر جاردن’ خلال موسم الرياض

أثارت لعبة “The Flyer” العملاقة إعجاب وإقبالًا غير مسبوق من قبل زوار منطقة “وندر جاردن“، ضمن فعاليات موسم الرياض.



تعتبر هذه اللعبة محطة رئيسية للتسلية والتشويق، حيث يتوافد الزوار بأعداد كبيرة للمشاركة في تجربة فريدة من نوعها.



تتميز “The Flyer” بقدرتها على تمكين المشاركين من مشاهدة مناظر “وندر جاردن” الخلابة من ارتفاع يزيد عن 40 مترًا.



تتسع اللعبة لـ30 شخصًا في كل رحلة، وتستمر لنحو دقيقتين من خلال دورانها بمشاركة الزوار بواسطة حبال وبسرعة مدروسة، مما يمنحهم شعورًا فريدًا بالطيران في الهواء الطلق.



تقع “The Flyer” في منطقة “بلوم”، إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن”، وتشهد ازدحامًا كبيرًا من الزوار. تعتبر اللعبة واحدة من التجارب الاحترافية المميزة في المنطقة، حيث تستقطب جميع الأعمار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً.

“وندر جاردن”، كأول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، تعكس روعة فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة بشعار “Big Time”.



تتميز المدينة بتصميمها المستوحى من الطبيعة، مع أشجار وزهور وفراشات تزين المكان. وتوفر أكثر من 70 لعبة وتجربة، بالإضافة إلى مناطق فرعية مذهلة مثل بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.

منطقة #وندر_جاردن ???

بتجاربها المتنوعة ✨

وأكثر من 70 لعبة ممتعة

تستقبلكم من بكرة ?❤️#WonderGarden welcomes you tomorrow with its New different experiences, +70 rides and more surprises ????



Book now and don’t miss the fun ?️❤️

عيشوا المتعة والإثارة واحجزوا تذاكركم… pic.twitter.com/KKD1a042Tb — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 14, 2023