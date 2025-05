‘The Flyer’ تحقق رواجاً في ‘وندر جاردن’ خلال موسم الرياض

منطقة #وندر_جاردن ???

بتجاربها المتنوعة ✨

وأكثر من 70 لعبة ممتعة

تستقبلكم من بكرة ?❤️#WonderGarden welcomes you tomorrow with its New different experiences, +70 rides and more surprises ????



Book now and don’t miss the fun ?️❤️

عيشوا المتعة والإثارة واحجزوا تذاكركم… pic.twitter.com/KKD1a042Tb