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إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب

تعرف إلى مزايا النسخة الاختبارية من Hades II.. الانتهاء من الجزء الأول، ليس شرطا لممارسة الثاني.

فريق التحرير by فريق التحرير
إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب
إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب

صدر الجزء الأول من هذه لعبة “Hades“، والتي تنتمي إلى فئة ألعاب الروجلايك، في عام 2020 من قبل استوديو “سوبر جاينت جيمز”، وأحدثت ضجة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو، وحازت على العديد من الجوائز.

كما تنافست لعبة “Hades”، على جائزة لعبة العام قبل أن تخسر هذا اللقب لصالح الجزء الثاني من The Last of Us، وفق موقع gamesradar.

ملخص أحداث الجزء الأول من لعبة “Hades”

إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب

 في الجزء الأول من لعبة “Hades”، يتمرد الأمير زاجريوس ابن هاديس إله العالم السفلي على أبيه، ويسعى للفرار إلى العالم العلوي لمعرفة حقيقة ما جرى لوالدته.

ويخوض في سبيل ذلك ثلاثة مستويات من الحياة الآخرة هي تارتاروس، وأسفودل، وإليسيم، والتي يواجه فيها جيوشا من المخلوقات الأسطورية والأعداء بمساعدة أقاربه.

بينما بطلة الجزء الثاني هي ميلينوي أخت زاجريوس، وهي مصممة على قتل جدها كرونوس إله الزمن، ووالد هاديس. لماذا؟ ستعرف السبب في وقته.

نسخة اختبارية من اللعبة

وصول الجزء الثاني من اللعبة، مبكرا، يعني أنها ليست كاملة، وأن الاستوديو المنتج يرغب في فحص ردود فعل المستخدمين، ومعالجة أي أخطاء قبل الإصدار النهائي.

كما أن النهاية الحقيقية للقصة لن تتوفر حتى يتم إطلاق اللعبة بشكل كامل، ربما يفضل البعض تأجيل شراء الجزء الثاني من لعبة “هاديس” الآن، لكننا ندرك أيضًا أن العديد من اللاعبين يفضلون فكرة المساهمة في تطوير الألعاب التي يستمتعون بها.

شروط لعب الجزء الثاني من لعبة “Hades”

إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب

الانتهاء من الجزء الأول ليس شرطا لممارسة الثاني، إلا أن هذا لا يعني تجاهل الأول كليا (خصوصا مع توفره على منصة ستيم).

ومعرفة اللعبة الأولى، والأساطير اليونانية، أمر اختياري عند دخول الجزء الثاني، رغم أنه يساعد على الاستمتاع باللعبة، وتقديرها أكثر.

إطلاق نسخة مبكرة من Hades II.. بشرى سارة لعشاق الألعاب

أين تلعبونها: متوفرة حصريا على منصات “ستيم”، و”إيبك جيمز”، لأجهزة الكمبيوتر، مع توقعات بطرحها لبقية منصات الألعاب أوائل عام 2025.

السعر: 14.99 دولار.

التقييم: 10/10 على منصة “ستيم”.

مدة اللعبة: 15-20 ساعة لإتمام القصة الرئيسية.

إمكانية إعادة اللعب: 10/10.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...