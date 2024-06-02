Animal Well.. لعبة جديدة لمحبي الألغاز والمتاهات

في تجربة جديدة مع ألعاب “ميترويد فينيا”، يمكنك بدء مغامرة فريدة كليا مع لعبة “Animal Well”، وتتميز الألعاب التي تنتمي إلى فئة الميترويد فينيا بخريطة ضخمة ومتشعبة في كل الاتجاهات مع بعض المغامرات والأكشن، ولكن على خلاف العادة لن تجد أي قتال في هذه اللعبة.

والهدف من لعبة “Animal Well“، هو العثور على الأدوات التي تمكنك من التعامل مع بيئة اللعبة المدهشة، وإيجاد طريقة لحل الألغاز.

اللاعب في لعبة “Animal Well” مجرد فقاعة

يتحكم اللاعب في الشخصية الرئيسة وهي كائن على شكل فقاعة خرج للكون من رحم زهرة، ولكن ماهيته غير معروفة على وجه التحديد.

وبعد ذلك تبدأ رحلتك في المتاهات المعقدة، وتقابل كائنات مختلفة بعضها مفيد وبعضها لا، ولا بد أن تنجح في حل الألغاز.

وتسير طبيعة هذه اللعبة على نمط ألعاب الرعب، والبقاء، وكلاسيكيات نينتندو، مثل مترويد وزيلدا.

لعبة “Animal Well” تعتمد على حب الاستكشاف

وتعتمد Animal Well على حب الاستكشاف بشكل واضح، وربما لا تكون مناسبة لمحبي الألعاب ذات القصة والسردية.

وهذه اللعبة ستختبر مهاراتك في حل الألغاز حقا، ولكنها تستحق الوقت الذي ستقضيه في إنهائها.

تذكر أنها ليست واحدة من الألعاب التي تنهيها مرة فتنتهي منها إلى الأبد، بل قد يغمرك شعور بالحاجة إلى استغلال المعرفة التي اكتسبتها للعودة وخوض التجربة لمرة ثانية.

إليك معلومات مهمة لبدء المغامرة:

– أين تلعبونها: متوفرة على منصة “ستيم” لأجهزة الكمبيوتر، و”نينتندو سويتش”، وقريبا تتاح على “بلاي ستيشن”.

– مدة اللعبة: 15-20 ساعة

– السعر: 11.49 دولار على منصة “ستيم”، و24.99 دولار على “نينتندو سويتش”.

– التقييم: 10/10 على منصة “ستيم”، و10/9 على “أي جي إن”، و96% من مستخدمي “غوغل”.