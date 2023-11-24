50 ألف ريال جائزة لعبة”البلوت” بموسم الرياض

على مدى 8 أسابيع يتنافس محبي لعبة”البلوت” كما يحب أن يطلق عليها سكان الرياض، والمعروفة بلعبة”الورق” خليجيا ضمن فعاليات موسم الرياض2023.

كما تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 10 آلاف ريال، وسط تحديات مسابقة البلوت بجائزة 50 ألف ريال، التي أطلقها موسم الرياض 2023، و تصل جائزتها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع.

وتستمر التحديات لمدة ثمانية أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال خلال الأسبوع التاسع في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.



وتعد مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، حيث تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع؛ لما تتمتع به من شهرة وشعبية واسعة لدى زوار الموسم.



وترافق المسابقة التي تقام في بوليفارد سيتي مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم، وصالات الألعاب، والتجارب الترفيهية المميزة، ويمكن التسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي: https://webook.com/ar-SA/events/baloot-challenge .



يحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة .

حرّيف بلوت؟ ?♣️

هذا وقتك تشارك في تحدي البلوت الأسبوعي على جائزة 10,000 ريال سعودي … وفي آخر أسبوع راح يتواجهون الفايزين على جائزة 50,000 ريال سعودي في الأسبوع النهائي ??

مستمرة المسابقات لمدة 9 أسابيع في بلوت لاونج داخل #بوليفارد_سيتي ✨



Time to join the weekly Baloot… pic.twitter.com/FxcpvBgvDZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 24, 2023