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5 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض

ينتظر أن تتضاعف زيارات الموسم خلال الفترات المقبلة تبعا للفعاليات التي تتزايد يوما بعد آخر، حيث ينظم الموسم عددا من المعارض والمهرجانات ونزالات الملاكمة.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل موسم الرياض بنسخته الرابعة منذ انطلاقته حتى الآن أكثر من 5 ملايين زائر ضمن سلسلة من الفعاليات و المواقع الترفيهية.

وصلت أعداد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه في 28 أكتوبر الماضي أكثر من 5 ملايين زائر، وفق بيان صحفي للموسم، مما يدل على التسارع الكبير في حجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة، إضافة إلى تجاربه المميزة.


ويتفرد موسم الرياض بتزايد وتيرته الترفيهية وتصاعد أعداد زياراته منذ اللحظة الأولى لانطلاقه تحت شعار Big Time، بدءا من افتتاحه الذي شهد نزال أشرس رجل على وجه الأرض، بحضور أعداد كبيرة من الزوار، وشخصيات شهيرة من جميع أنحاء العالم، في الحدث الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ونجح الموسم خلال الفترة الماضية في تسجيل أعداد كبيرة من الزيارات، وتحقيق جملة من المنجزات، في صور تكتمل فيها معادلة الخيارات الترفيهية، عبر فعاليات وتجارب نوعية.

وينتظر أن تتضاعف زيارات الموسم خلال الفترات المقبلة تبعا للفعاليات التي تتزايد يوما بعد آخر، حيث ينظم الموسم عددا من المعارض والمهرجانات ونزالات الملاكمة، إضافة إلى المعارض والمهرجانات والفعاليات المتنوعة.


ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...