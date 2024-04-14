4 شواطئ عربية ضمن قائمة أفضل 100 في العالم

احتلت 4 شواطئ مكانة متميزة ضمن قائمة أعدتها شركة BeachAtlas لأفضل 100 شاطئ في العالم، وضمت القائمة شاطئ جي بي آر دبي بالإمارات، وأملج في السعودية وشرم الشيخ في مصر وشاطئ البحر الداخلي في قطر.

استخدمت شركة BeachAtlas، وهي شركة ناشئة مقرها لندن، خوارزمية لوضع قائمة مختصرة تضم 100 شاطئ وفقا لستة معايير.

تم بعد ذلك طرح المواقع للتصويت من قبل لجنة من خبراء السفر الذين قدموا أفكارهم الشخصية لتحسين القائمة والمساعدة في تصنيفها.

وتضمنت معايير القائمة الجمال الكلاسيكي، التنوع والإنصاف والشمول، أسلوب الحياة، الإحساس بالانتماء للمجتمع، التنوع الطبيعي والأهمية الثقافية.

شاطئ جي بي آر في الإمارات

احتل شاطئ جي بي آر في الإمارات العربية المتحدة، والذي “يمزج بين أجواء المدينة والاسترخاء”، المراكز العشرة الأولى، حيث جاء في المرتبة الثامنة.

قالت BeachAtlas: “مع رماله الذهبية ومياهه الصافية، يوفر الشاطئ الرياضات المائية وركوب الجمال”.

وأضافت: “يحتوي الممشى الحيوي، على متاجر ومطاعم وأماكن ترفيهية في الشوارع، فهو مكان مثالي لعشاق الشاطئ”.

شاطئ أملج السعودي

تم تصنيف شاطئ أملج في المملكة العربية السعودية ضمن أفضل 100 شاطئ في العالم في جوائز الشاطئ الذهبي لعام 2024.

تقع أملج على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة تبوك، وتتكون من 104 جزر، وتشكل أرخبيلا، وهي أحد برامج مشروع البحر الأحمر وهو مشروع ضخم يشكل جزءا من رؤية السعودية 2030.

وقالت شركة BeachAtlas، إن شاطئ أملج الذي احتل المرتبة 41، “غالبا ما يُقارن بجزر المالديف بسبب شواطئه الهادئة والجميلة التي تصطف على جانبيها الرمال البيضاء وأشجار النخيل الهادئة”.

وأضافت: “يوفر هذا المكان ملاذا مثاليا لأولئك الذين يتطلعون إلى الاسترخاء بجانب مياه البحر الأحمر الصافية”.

وقالت BeachAtlas: “يعد شاطئ أملج مثاليا لكل من الباحثين عن الاسترخاء وعشاق الطبيعة، حيث يجذب الزوار بمناظره الطبيعية، مما يجعله وجهة مفضلة لدى كل من السكان المحليين والسياح”.

وأضافت: “يمكن رؤية الحياة البحرية النابضة بالحياة بسهولة في المياه الشفافة، مما يزيد من جاذبية هذه الوجهة الخلابة”.

شرم الشيخ المصرية

احتلت شرم الشيخ، الواقعة في شبه جزيرة سيناء في مصر، المرتبة رقم 69 لكونها “جنة الغواصين وملاذ الباحثين عن الشمس”.

وأضافت BeachAtlas: “تشتهر هذه المدينة المنتجعية بمياهها الصافية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة والنظام البيئي المتنوع تحت الماء، وهي بوابة لاستكشاف العجائب البحرية في البحر الأحمر”.

شاطئ البحر الداخلي في قطر

احتل شاطئ البحر الداخلي في قطر المرتبة 89 في القائمة، حيث يخلق موقعه بين الكثبان الصحراوية وأمواج المحيط “نظاما بيئيا رائعا”.

وقالت BeachAtlas إن الموقع يوفر “نظرة خاطفة على الماضي الغني بالحفريات على طول شواطئه”.

وأضافت: “أنها تحمل أيضا حكايات عن القراصنة في القرن التاسع عشر”، حيث يمتزج “الجمال الطبيعي والتاريخ العريق”.