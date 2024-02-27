1.8 مليار ريال الإنفاق في المطاعم والمقاهي في السعودية خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية 55,507,000 عملية بقيمة 1,84 مليار ريال، وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع.

وقد بلغ عدد عمليات نقاط البيع في السعودية 186,346,000 عملية بقيمة 12,137,902,000 ريال، خلال الفترة من 18 شباط / فبراير حتى 24 فبراير 2024، مقابل 11,965,427,000 ريال عن الفترة السابقة نفسها.

وبلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6,223,000، بقيمة إجمالية بلغت 798,824,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,489,000، بقيمة 369,912,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 123,000، بقيمة 107,846,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,036,000، بقيمة 290,901,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15,164,000، بقيمة 819,699,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,050,000 ، بقيمة 719,517,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,263,000 ، بقيمة 363,357,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 744,000 بقيمة، 373,474,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,058,000 ، بقيمة 78,855,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 209,000 ،بقيمة 239,663,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21,612,000، بقيمة 1,424,205,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2,152,000 ، بقيمة 285,889,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 55,507,000، بقيمة 1,843,265,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 42,886,000، بقيمة 1,787,582,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 729,000، بقيمة 88,718,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2,454,000، بقيمة 617,109,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26,648,000، بقيمة 1,928,690,000 ريال.

وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 58,318,000 ،بقيمة 4,145,957,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7,820,000، بقيمة 527,681,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7,769,000، بقيمة 498,103,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,820,000 ، بقيمة 209,942,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3,370,000، بقيمة 185,434,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,703,000 ، بقيمة 137,382,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4,488,000، بقيمة 295,558,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4,174,000، بقيمة 355,790,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7,785,000، بقيمة 598,578,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 22,504,000، بقيمة 1,761,342,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 63,595,000 ،بقيمة 3,422,137,000 ريال.