فريق التحرير by فريق التحرير

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يوتيوب تُطلق منصة ألعاب مجانية لمستخدميها مع أكثر من 75 لعبة

يمكن الوصول إلى الألعاب المجانية من خلال الصفحة الرئيسية على أجهزة الكمبيوتر أو تطبيق يوتيوب

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت منصة الفيديو الشهيرة يوتيوب YouTube عن إتاحة أكثر من 75 لعبة إلكترونية مجانية لمستخدميها الذين يزيد عددهم على 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد اختبار خاصية “بلايابلز Playables” على مدار الشهور القليلة الماضية مع عدد محدود من المستخدمين في أسواق معينة. وتتيح خاصية “بلايابلز” لمستخدمي يوتيوب الوصول إلى مجموعة من الألعاب مباشرة عبر المنصة دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات إضافية.

كيف يمكن الوصول إلى “بلايابلز”؟

يمكن الوصول إلى الألعاب المجانية من خلال الصفحة الرئيسية على أجهزة الكمبيوتر أو تطبيق يوتيوب على نظامي التشغيل iOS و Android. ثم الضغط على كلمة “بلايابلز” من قائمة “إكسبلور”.

ما هي الألعاب المتاحة على يوتيوب؟

تضم مجموعة “بلايابلز” مجموعة متنوعة من الألعاب، من بينها لعبة Angry Birds الشهيرة، ولعبة Words of Wonders، ولعبة Trivia Crack. وتعمل يوتيوب على توسيع قاعدة المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى الخاصية الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

خطوة على خطى لينكد إن

تأتي خطوة يوتيوب في إطار اتجاه متزايد من قبل منصات التواصل الاجتماعي لإتاحة الألعاب لمستخدميها. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منصة التوظيف الشهيرة لينكد إن عن إتاحة ثلاث ألعاب هي Pinpoint و Queens و CrossClimb للمرة الأولى، ولك بعيدًا عن البحث عن فرص العمل والتواصل مع شركات التوظيف المختلفة المتاحة على المنصة وغيرها من الخدمات المرتبطة الوظائف والتوظيف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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