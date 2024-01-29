“وندر جاردن” تودع زوار موسم الرياض

شهدت العاصمة الرياض موسمًا استثنائيًا من الفعاليات الترفيهية، و تعد (وندر جاردن) واحدة من أبرز المواقع بـ”موسم الرياض” التي جذبت انتباه الزوار خلال الأشهر الماضية.



(وندر جاردن) التي اختتمت أمس آخر فعالياتها، ليس فقط مركزًا للترفيه والتسلية، ولكن أيضًا فرصة مهمة للشباب السعودي لاكتساب الخبرة الوظيفية، كغيرها من مناطق الترفيه تحت مظلة “الموسم” باتت منصة من منصات الفرص والخبرات الوظيفية للسعوديين.



التوظيف والفرص الوظيفية:

ما يميز وندر جاردن خلال هذا الموسم هو دورها الفعّال في توفير فرص العمل للشباب السعوديين. إذ جمعت المنطقة حسب ما يتداول نحو 1200 شاب وشابة للمشاركة في الفعاليات وتقديم خدمات مختلفة داخل المنطقة، مثل المبيعات والإرشاد والإشراف.

يعتبر التوظيف الموسمي فرصة رائعة للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرة عملية في مجالات الترفيه.



أثر موسم الرياض:

تظهر منطقة وندر جاردن كركنفال عالمي يجمع بين مختلف عناصر الترفيه، وهي تساهم بشكل كبير في جعل العاصمة الرياض وجهة ترفيهية إقليمية وعالمية.

منطقة وندر جاردن:

“وندر جاردن” واحدة من أبرز الخيارات الترفيهية بالعاصمة الرياض، حيث تجمع بين الحدائق الخضراء والألعاب العالمية، والمتاجر والمقاهي، كما تحتضن مجموعة من الطيور التي تتخذ النوافير والأشجار موطنًا لها في التجربة الاستثنائية التي مثلتها المنطقة في موسم الرياض هذا العام.

وتمثل منطقة وندر جارن عنصرًا ترفيهيًّا عالميًّا من بين المناطق الأخرى التي يزخر بها موسم الرياض، والتي تستقبل يوميا آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها.

كما يقدم موسم الرياض فعاليات متتابعة، ويستضيف مؤثرين في مجال الرياضات والألعاب العالمية، مما يثري تجربة الزوار ويعزز مكانة المملكة في عالم الترفيه.