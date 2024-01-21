برومو فيلم ولاد رزق 3 القاضية.. تكلف 8 ملايين دولار ويضم مشاهد من الرياض

يعيش جمهور السينما في مصر والسعودية، والدول العربية، حالة من الترقب بعد طرح البرومو الأول لـ”فيلم ولاد رزق 3 القاضية” للمخرج طارق العريان، وذلك عقب الإعلان عن دعم الفيلم ماديا من هيئة الترفيه السعودية، وتصويره مشاهدة عديدة في الرياض.

وكشف برومو الفيلم، عن الكثير من تفاصيل الجزء الثالث من الفيلم الذي يشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما، كما أظهر البرومو عددا من مشاهد الأكشن والمطاردات، بالإضافة إلى التقنيات الهائلة المستخدمة في تصوير الفيلم، والتي تتضح من خلال تقنيات الإضاءة، والتصوير.

برومو ولاد رزق 3

وجاء الكشف عن برومو الفيلم، بالتزامن مع حضور عدد من نجوم الفيلم حفل توزيع جوائز «joy awards» مساء أمس السبت، بالسعودية.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد من نجوم الجزأين الأول، والثاني، على رأسهم الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، بالإضافة إلى انضمام النجم المصري، آسر ياسين إلى الفيلم للمرة الأولى في شخصية “الشايب”، وأيضا تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة، الذي جاء اختياره بدلا من النجم العالمي، دينزل واشنطن، والفنان مارك ويلبرج.

وشاهد برومو الفيلم من هنا

فيما انضم الفنان أحمد داود، إلى الفنان أحمد الفيشاوي، حيث لن يتواجد النجمان في الجزء الثالث من الفيلم، وكتب عبر حسابه على إنستجرام “غصب عني معرفتش أكون موجود”.

نجوم لم يتم الكشف عنهم

فيلم أولاد رزق 3، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم لم يتم الكشف عنهم خلال البرومو الذي تم عرضه.

أجزاء الفيلم

وعرض من هذا الفيلم الجزء الأول باسم “ولاد رزق”، وتم عرضه عام 2015، ثم الجزء الثاني باسم ولاد رزق.. عودة أسود الأرض، وتم عرضه عام 2019.

وتدور أحداث الفيلم في الأجزاء الأولى حول 4 أشقاء يعيشون حياة الجريمة، ويقومون بتنفيذ عدة عمليات متنوعة بين النصب والسطو.

تكلفة الإنتاح ضخمة

وكان طارق العريان مخرج الفيلم، قد كشف من قبل في تصريحات تلفزيونية، أن التكلفة الإنتاجية لفيلم “ولاد رزق 3″، تبلغ 8 ملايين دولار، وأكد أن عيد الأضحى 2024، هو الموعد النهائي لطرح الفيلم.

وأشار “العريان” إلى أن فيلم “ولاد رزق 3” المدعوم من هيئة الترفيه السعودية، تم تصوير أجزاء منه في الرياض، وتحديدا في البوليفارد التي شهدت تصوير مشاهد من الفيلم لمدة 10 أيام، ولا سيما مشاهد الأكشن.