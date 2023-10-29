وفاة نجم مسلسل فريندز غرقاً في الجاكوزي

توفى الأمريكي ماثيو بيري وهو النجم الذي لعب دور تشاندلر بينج في مسلسل فريندز Friends عن عمر 54 عاما، وذلك غرقا في الجاكوزي الخاص به بعد أن لعب مبارة كرة مضرب (بيكل بول) مع عدم مؤشرات على وجود أي مادة مشبوهة.

وتحقق الشرطة في لوس أنجلوس في وفاة ماثيو بيري الذي عانى من إدمان الكحول والمخدرات لفترة طويلة، رغم أنه لا يوجد أي شبهة جنائية، لكن الحادث لا يزال قيد التحقيق من قبل قسم جرائم السرقة والقتل.

وقال بريان همفري، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنغلوس، لشبكة CNN، إن مكالمة هاتفية برقم 911 جاءت الساعة 4:07 مساءً. لحالة الطوارئ لإنقاذ المياه.

وقالت صحيفة لوس أنغلوس تايمز، نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون، إنه توفي غرقا، فيما قالت مجموعة تلفزيون وارنر براذرز: “لقد دمرتنا وفاة صديقنا العزيز ماثيو بيري. كان ممثلاً موهوبًا بشكل لا يصدق وجزءًا لا يمحى من عائلتنا”.

وتابعت في بيان: “لقد كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسًا في جميع أنحاء العالم، وسيظل إرثه حيًا في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع، ونحن نرسل حبنا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه المخلصين”.