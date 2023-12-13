نيوم تعلن عن أحدث وجهاتها الترفيهية

أعلنت “نيوم” عن أحدث وجهاتها الترفيهية “أوتامو” (Utamo)، التي ستقدم سلسلة من التجارب المتنوعة في الفنون والترفيه، لتكون موقعاً مثالياً لإقامة الأحداث والفعاليات المبتكرة واستضافة الفنانين العالميين.

وستوفر “أوتامو” ومن خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة، بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، وتسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.

وتتيح الوجهة الجديدة الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافاً متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، قبل الدخول الى ردهة الاستقبال الكبرى. فيما يتميز المدخل، الذي يبلغ ارتفاعه 64 متراً، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل.

وتضم “أوتامو” إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزاً، وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءاً من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة. كما سيتم تصميم الموقع بعناية لتسهيل تركيب التجهيزات اللازمة لإقامة العروض الفنية الغامرة، لضمان تفاعل الزوار مع الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة.

نقدّم لكم أوتامو، وجهة العروض الترفيهية والفنّية الغامرة.



ستشكّل أوتامو موقعاً مثالياً لاستضافة الفعاليات المبتكرة وستُغيّر مفاهيم الترفيه التقليدية. #أوتامو #نيوم pic.twitter.com/OtbI9o6yeQ — NEOM (@NEOM) December 13, 2023

والتزاماً بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة، سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء “أوتامو”، تحقيقاً لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.

ويأتي الإعلان عن تطوير وجهة “أوتامو” بعد الإعلانات الأخيرة عن “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” أحدث الوجهات السياحية المستدامة في نيوم، ضمن جهود نيوم لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.