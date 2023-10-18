نور الرياض.. تفاصيل أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم

لا تزال المملكة العربية السعودية تبهر العالم في كل المجالات، لا سيما القطاع السياحي والترفيهي.

وهذا العام، وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عودة مهرجان نور الرياض من جديد.

ما هو نور الرياض؟

هو مهرجان تحرص الرياض على تجميع أكبر الفنيين والفنانين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأكبر عرض للفنون الضوئية في العالم، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وسيعود أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم بأعمال فنية عالمية ومواهب إلهامية وفعاليات إبداعية تثري المشهد الفني والثقافي للمملكة.

وهو أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت”، ضمن مشاريع الرياض الـ4 الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019، وانطلق لأول مرة عام في مارس 2021.

ويستهدف نور الرياض تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج “رؤية السعودية 2030” في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

موعد نور الرياض؟

ينطلق مهرجان نور الرياض في 30 نوفمبر 2023 تحت عنوان “قمرا على الرمال”.

وتعد هذه النسخة الثالثة لمهرجان نور الرياض، حيث ستعرض أكثر من 120 عملاً فنيًا في 5 مراكز في الرياض.

ويستمر مهرجان نور الرياض حتى 16 ديسمبر 2023، فيما يستمر المعرض المصاحب حتى 2 مارس 2024 في حي جاكس بالدرعية.

Under the endorsement of the Crown Prince, #NoorRiyadh Festival returns on November 30, 2023 themed ‘The Bright Side of the Desert Moon’. The 3rd edition promises to be a distinctively inspiring experience showcasing over 120 artworks across 5 hubs in Riyadh. ? pic.twitter.com/A1IzFVBLF0 — نور الرياض (@NoorRiyadhFest) September 12, 2023

تفاصيل مهرجان نور الرياض

بحسب الموقع الرسمي، سيضيئ احتفال نور الرياض 2023 سماء العاصمة السعودية ابتداءً من 30 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2023، بمشاركة عالمية من أكثر من 35 دولة وأكثر من 100 فنان، من بينهم أكثر من 35 فنان سعودي.

وستشمل هذه النسخة على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية على مستوى العاصمة.

الضوء والفن يلتقيان مجددًا في العاصمة ?✨

احتفال #نور_الرياض 2023 يضيء سماء العاصمة ابتداءً من 30 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2023، بمشاركة عالمية من أكثر من 35 دولة وأكثر من 100 فنان، من بينهم أكثر من 35 فنان سعودي. المزيد عبر موقعنا الإلكتروني https://t.co/iBs3GfrIcf ⏳ pic.twitter.com/oyFTuT7ZLm — نور الرياض (@NoorRiyadhFest) September 16, 2023

ويشمل الاحتفال برنامجا متنوعا من حلقات النقاش وورش العمل والأنشطة العائلية والأفلام والموسيقى، ليصبح بمثابة منارة للفنون في مدينة الرياض.

كما سيشهد الاحتفال، عرضا إبداعيا بطائرات الدرون، يقدم تجارب متنوعة لزوّار “احتفال نور الرياض 2023”.

وعلى هامش المهرجان، سيتم إطلاق معرض بعنوان: “الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا” في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.