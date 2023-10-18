نور الرياض.. تفاصيل أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم

لا تزال المملكة العربية السعودية تبهر العالم في كل المجالات، لا سيما القطاع السياحي والترفيهي.
وهذا العام، وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عودة مهرجان نور الرياض من جديد.
ما هو نور الرياض؟
هو مهرجان تحرص الرياض على تجميع أكبر الفنيين والفنانين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأكبر عرض للفنون الضوئية في العالم، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.
وسيعود أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم بأعمال فنية عالمية ومواهب إلهامية وفعاليات إبداعية تثري المشهد الفني والثقافي للمملكة.
وهو أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت”، ضمن مشاريع الرياض الـ4 الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019، وانطلق لأول مرة عام في مارس 2021.
ويستهدف نور الرياض تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج “رؤية السعودية 2030” في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.
موعد نور الرياض؟
ينطلق مهرجان نور الرياض في 30 نوفمبر 2023 تحت عنوان “قمرا على الرمال”.
وتعد هذه النسخة الثالثة لمهرجان نور الرياض، حيث ستعرض أكثر من 120 عملاً فنيًا في 5 مراكز في الرياض.
ويستمر مهرجان نور الرياض حتى 16 ديسمبر 2023، فيما يستمر المعرض المصاحب حتى 2 مارس 2024 في حي جاكس بالدرعية.
تفاصيل مهرجان نور الرياض
بحسب الموقع الرسمي، سيضيئ احتفال نور الرياض 2023 سماء العاصمة السعودية ابتداءً من 30 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2023، بمشاركة عالمية من أكثر من 35 دولة وأكثر من 100 فنان، من بينهم أكثر من 35 فنان سعودي.
وستشمل هذه النسخة على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية على مستوى العاصمة.
ويشمل الاحتفال برنامجا متنوعا من حلقات النقاش وورش العمل والأنشطة العائلية والأفلام والموسيقى، ليصبح بمثابة منارة للفنون في مدينة الرياض.
كما سيشهد الاحتفال، عرضا إبداعيا بطائرات الدرون، يقدم تجارب متنوعة لزوّار “احتفال نور الرياض 2023”.
وعلى هامش المهرجان، سيتم إطلاق معرض بعنوان: “الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا” في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.