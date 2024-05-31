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في عيد الميلاد.. “نتفليكس” تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة

منصة “نتفليكس”، تستهدف جذب مزيد من المشاهدين من عشاق الرياضة إلى الاشتراك في تلك المنصات.

فريق التحرير by فريق التحرير
في عيد ميلادها.. "نتفليكس" تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة
في عيد ميلادها.. "نتفليكس" تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة

تنوي منصة “نتفليكس” للبث الرقمي، إذاعة اثنتين من مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (إن إف إل) في عيد الميلاد لهذا العام، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

وبهذا تنضم منصة “نتفليكس“، إلى منافسيها في استغلال البث الرياضي لجذب المزيد من الاشتراكات.

“نتفليكس” تتجه نحو البث المباشر

في عيد ميلادها.. "نتفليكس" تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة

أعلنت “نتفليكس“، في يناير الماضي، أنها ستكون منصة العرض الحصرية لعروض المصارعة الشهيرة RAW من “دبليو دبليو إي”، كل أسبوع بداية من العام المقبل، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.

وبدأت الشركة في اقتحام عالم الفعاليات المباشرة تدريجيا، من أجل “الاستفادة من قاعدة الجماهير الواسعة المهتمة بالكوميديا، وتلفزيون الواقع والرياضة وغيرها”، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن المديرة التنفيذية للمحتوى في نتفليكس، بيلا باجاريا.

وأحد الأمثلة على هذا الاتجاه، هو عرض “الاستاند أب” كوميدي Selective Outrage لكريس روك، والذي ترشح لاحقا لجائزة إيمي، وكذلك برنامج جون موليني Everybody’s in LA.

اتفاقيات منصات البث المنافسة

في عيد ميلادها.. "نتفليكس" تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة

والعديد من منصات البث المنافسة الأخرى، لديها اتفاقات مماثلة مع الاتحادات الرياضية، مثل أبل، وفيفا، وأمازون برايم، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية “إن بي أيه”، إلى جانب تأسيس “والت ديزني”، و”فوكس كورب”، مشروع بث رياضي مشترك.

كل هذه الشراكات تستهدف جذب مزيد من المشاهدين من عشاق الرياضة إلى الاشتراك في تلك المنصات.

استراتيجية منطقية لمنصات البث الرقمي

في عيد ميلادها.. "نتفليكس" تمنح عشاق الكرة الأمريكية هدية خاصة

 معظم متابعي وسائل الإعلام إن لم يكن كلهم أداروا ظهورهم للتلفزيون التقليدي في كل شيء تقريبا، ما عدا المباريات الرياضية.

ويتضح هذا مع بداية موسم كرة القدم الأمريكية، إذ ارتفعت نسبة مشاهدة المباريات الرياضية بنسبة 360% مقارنة بنسبة 222% خلال ذات الفترة من العام الماضي، وفقا لسي إن بي سي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...