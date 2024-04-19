أكثر من 9 مليارات دولار.. نتفليكس تتحدى التوقعات وتحقق إيرادات وأرباح قوية في الربع الأول

أعلنت شركة نتفليكس، عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا تجاوز توقعات المحللين.

وسجلت الشركة إيرادات وأرباحًا أعلى من التوقعات، كما شهدت نموًا ملحوظًا في عدد المشتركين.

حققت الشركة إيرادات صافية بلغت 9.37 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزة التوقعات البالغة 9.28 مليار دولار بنفس الربع من عام 2023، وقد حققت ربحية السهم 5.28 دولار متجاوزة التوقعات بـ 4.52 دولار.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 2.33 مليار دولار، أو 5.28 دولارات للسهم، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار، أو 2.88 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل خاص، شهد الربع الأول نموًا هائلاً في عدد المشتركين، حيث زاد بنسبة 16٪ ليصل إلى 269.6 مليون عضو، متجاوزًا التوقعات البالغة 264.2 مليون عضو، وفقًا لما ذكره StreetAccount.

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد انخفض سعر سهم نتفليكس بنسبة 0.51٪ إلى 610.56 دولارات خلال جلسة تداول الخميس 18 أبريل، واستمر في الانخفاض في تداولات ما بعد الجلسة بأكثر من 3٪.

نتفليكس تتخلى عن تقارير أرقام العضوية وتتبنى مقاييس جديدة

كما أعلنت شركة نتفليكس، أنها ستتوقف عن تقديم بيانات أرقام العضوية ربع السنوية ومتوسط الإيرادات لكل مستخدم بدءًا من العام المقبل.

التركيز على الإيرادات ورضا العملاء

وأوضحت Netflix في رسالتها ربع السنوية إلى المساهمين أن القرار جاء مع التركيز المتزايد على الإيرادات وهامش التشغيل كمقاييس مالية رئيسية، بالإضافة إلى “المشاركة” (أي الوقت المستغرق في مشاهدة المحتوى) كمقياس رئيسي لرضا العملاء.

وأشارت إلى أن في الأيام الأولى لبدء نتفليكس على الرغم من أن الأرباح كانت قليلة، إلا أن زيادة أرقام المشاركين والعضوية كان مؤشرا قويا على إمكانياتنا المستقبلية.

وأضافت الشركة، أنها الآن تحقق أرباح قوية وتدفق نقدي إيجابي، مدعومة بمصادر إيرادات جديدة مثل الإعلانات وحملة مشاركة كلمات المرور. وشددت الشركة على أن أرقام أعضائها ليست العامل الوحيد في نموها، خاصة بعد طرحها نقاط سعر متعددة للعضوية.

كما توقعت نتفليكس انخفاضًا في صافي الإضافات المدفوعة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، وذلك لأسباب موسمية.