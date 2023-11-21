الأسطورة ليو ميسي ضد كريستيانو رونالدو في الرياض

أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي انتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض.



ومن المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية، ونادي انتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.



وقال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن البطولة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء نجوم عالميين، مؤكدا على أن البطولة تأتي امتدادا للأحداث الكبيرة العالمية اللي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.



وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي انتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي اليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.



من جهته أكد السيد خورخي ماس ترحيبه بمشاركة نادي انتر ميامي الأمريكي في موسم الرياض، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة.



ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق WeBook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.







The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️??



في المملكة ارينا ? Feb 2024



It's the last dance of football greatness! ?

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023