أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

أعرب أكثر من 200 فنان من العاملين في مجال الموسيقى، بقيادة بيلي إيليش، وستيفي وندر، وكيتي بيري، ونيكي ميناج، عن قلقهم بشأن انتشار التكنولوجيا الذكية، وضرورة حماية أعمالهم من سوء استخدام التكنولوجيا، وذلك في خطاب مفتوح نقلته “سي إن بي سي”.

رغم إمكانية استخدام التكنولوجيا الذكية لتعزيز الإبداع البشري، يؤكد الخطاب على ضرورة منع شركات التكنولوجيا من استغلال موسيقى، وأصوات الفنانين، دون إذنهم، محذرًا من تبعات وخيمة لهذا السلوك في المستقبل، والتي يمكن أن تؤدي إلى استبدال الفنانين بالتكنولوجيا بشكل كامل.

دعوة لحماية الموسيقى من الذكاء الاصطناعي

وتدعو المجموعة الموقعة على الخطاب إلى حماية الموسيقيين من الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك انتحال أصواتهم وانتهاك حقوق المبدعين، وتدمير المنظومة الموسيقية.

الخطاب يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، ويهدف إلى الحصول على تعهد بعدم استخدام التكنولوجيا الذكية بطريقة تعرض مصالح الفنانين للخطر.

استخدام التكنولوجيا بدون احترام الحقوق الضرورية

ومع ذلك، يشير مايكل هوبي، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إكستشينج” المتخصصة في جمع وتوزيع إيرادات الأداء الرقمي، إلى أن بعض الشركات قد تستخدم التكنولوجيا دون احترام الحقوق الضرورية.

بالنسبة لقوانين حقوق النشر، يعتبر توليد الأصوات بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي تقليدًا لأصوات الفنانين فقط، وبالتالي لا ينتهك مباشرةً حقوق النشر.

ضرورة تحديث قوانين حقوق النشر

ومع ذلك، يدعو هوبي إلى تحديث هذه قوانين حقوق النشر، لتوفير حماية أفضل للفنانين ضد سوء استخدام التكنولوجيا الذكية، وسرقة الأصوات لأغراض تجارية.

وأصبحت ولاية تينيسي الأمريكية (موطن موسيقى الكانتري)، أول ولاية تمرر تشريعات لحماية الموسيقيين من استخدامات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال توليد الأصوات، أو تقنيات التزييف العميق.

واعتبارا من أول يوليو القادم يدخل التشريع حيز التنفيذ.