فريق التحرير by فريق التحرير

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أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

أكثر من 200 فنان، طالبوا في خطاب بضرورة منع شركات التكنولوجيا من استغلال إنتاجهم الموسيقى دون إذنهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان
أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

أعرب أكثر من 200 فنان من العاملين في مجال الموسيقى، بقيادة بيلي إيليش، وستيفي وندر، وكيتي بيري، ونيكي ميناج، عن قلقهم بشأن انتشار التكنولوجيا الذكية، وضرورة حماية أعمالهم من سوء استخدام التكنولوجيا، وذلك في خطاب مفتوح نقلته “سي إن بي سي”.

رغم إمكانية استخدام التكنولوجيا الذكية لتعزيز الإبداع البشري، يؤكد الخطاب على ضرورة منع شركات التكنولوجيا من استغلال موسيقى، وأصوات الفنانين، دون إذنهم، محذرًا من تبعات وخيمة لهذا السلوك في المستقبل، والتي يمكن أن تؤدي إلى استبدال الفنانين بالتكنولوجيا بشكل كامل.

 دعوة لحماية الموسيقى من الذكاء الاصطناعي

أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

وتدعو المجموعة الموقعة على الخطاب إلى حماية الموسيقيين من الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا الذكية، بما في ذلك انتحال أصواتهم وانتهاك حقوق المبدعين، وتدمير المنظومة الموسيقية.

الخطاب يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، ويهدف إلى الحصول على تعهد بعدم استخدام التكنولوجيا الذكية بطريقة تعرض مصالح الفنانين للخطر.

استخدام التكنولوجيا بدون احترام الحقوق الضرورية

أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

ومع ذلك، يشير مايكل هوبي، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إكستشينج” المتخصصة في جمع وتوزيع إيرادات الأداء الرقمي، إلى أن بعض الشركات قد تستخدم التكنولوجيا دون احترام الحقوق الضرورية.

بالنسبة لقوانين حقوق النشر، يعتبر توليد الأصوات بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي تقليدًا لأصوات الفنانين فقط، وبالتالي لا ينتهك مباشرةً حقوق النشر.

ضرورة تحديث قوانين حقوق النشر

أنقذوا موسيقى العالم من الذكاء الاصطناعي.. صرخة 200 فنان

ومع ذلك، يدعو هوبي إلى تحديث هذه قوانين حقوق النشر، لتوفير حماية أفضل للفنانين ضد سوء استخدام التكنولوجيا الذكية، وسرقة الأصوات لأغراض تجارية.

وأصبحت ولاية تينيسي الأمريكية (موطن موسيقى الكانتري)، أول ولاية تمرر تشريعات لحماية الموسيقيين من استخدامات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال توليد الأصوات، أو تقنيات التزييف العميق.

 واعتبارا من أول يوليو القادم يدخل التشريع حيز التنفيذ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...