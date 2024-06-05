تعرف على أبرز الفعاليات والمواعيد لموسم جدة 2024

تفتح مدينة جدة أبوابها لاستقبال موسمها السنوي الشهير، “موسم جدة 2024“، والذي يعد الحدث الأبرز في جدة خلال هذا العام، تحت شعار “من جديد” مع تنوع الفعاليات والأنشطة الاستثنائية.

و يتوقع أن يكون هذا الموسم مليئًا بالأنشطة والفعاليات الاستثنائية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة.

ابتداءً من يوم 28 يونيو، ستشهد جدة انطلاقة موسمها الجديد بفعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق، وتتيح للزوار فرصة استكشاف جوانب مختلفة من تراثها وتنوعها الثقافي. بحسب بيان صحفي، سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك المسرحيات والعروض الفنية والحفلات الموسيقية، التي ستجسد الهوية الفريدة للمدينة وتضيف لمسة من الإثارة والتشويق إلى تجربة الزوار.

يهدف هذا الموسم إلى توفير تجربة شاملة وممتعة لكافة الفئات العمرية، مما يعزز مكانة جدة كوجهة سياحية مرموقة على مستوى الإقليم والعالم.

تشمل مناطق موسم جدة مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب والمغامرات والألعاب التفاعلية التي تُقدمها جدة لزوارها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات المسرحيات والعروض الفنية والثقافية الحيّة، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة. توجد أيضًا مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية لتلبية جميع الأذواق. وبجانب ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق من بين أشهر العلامات التجارية العالمية.

تعتبر المدينة منارة للتسوق والترفيه، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها في المراكز التجارية الحديثة والأسواق التقليدية، والتمتع بتذوق أشهى الأطباق في مطاعمها المتنوعة التي تقدم المأكولات العالمية والمحلية.