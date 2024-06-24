انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار “من جديد”

ينطلق موسم جدة 2024، الخميس المقبل، تحت شعار “من جديد”.

ويقدم موسم جدة 2024، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والسياحية، والثقافية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقام حفل الافتتاح يوم 27 يونيو الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة “أرت بروميناد” (Art Promenade)، الواقعة داخل واجهة جدة البحرية.

أبرز فعاليات موسم جدة 2024

وستقام الفعاليات في العديد من المناطق المخصصة، بما في ذلك سيتي ووك، الذي يقدم مزيجا متنوعا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية، والمسرحيات العربية، والحفلات الموسيقية، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية.

وسيتضمن الموسم، برنامج Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story، الذي يقام لأول مرة في المملكة، ويقدم مزيجا من الألعاب والعروض الترفيهية.

ويتميز هذا البرنامج المناسب للعائلة، بقصص، وشخصيات مشهورة تحت سقف واحد.

الكشف عن خريطة فعاليات الحدث قريبا

وتتضمن خريطة فعاليات الحدث، المقرر الكشف عنها قريبا، أنشطة مثل العروض الفنية والثقافية الحية، والأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية.

كما سيستضيف الموسم، العديد من الفعاليات في إماجين مونيه “Imagine Monet”، وحديقة الأمير ماجد، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية.