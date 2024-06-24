فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inترفيهآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةسياحة

انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار “من جديد”

موسم جدة 2024، يقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والسياحية، والثقافية.

فريق التحرير by فريق التحرير
انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار "من جديد"
انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار "من جديد"

ينطلق موسم جدة 2024، الخميس المقبل، تحت شعار “من جديد”.

ويقدم موسم جدة 2024، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والسياحية، والثقافية، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقام حفل الافتتاح يوم 27 يونيو الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة “أرت بروميناد” (Art Promenade)، الواقعة داخل واجهة جدة البحرية.

أبرز فعاليات موسم جدة 2024

انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار "من جديد"

وستقام الفعاليات في العديد من المناطق المخصصة، بما في ذلك سيتي ووك، الذي يقدم مزيجا متنوعا من التجارب التفاعلية، والألعاب الحركية، والمسرحيات العربية، والحفلات الموسيقية، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية.

وسيتضمن الموسم، برنامج Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story، الذي يقام لأول مرة في المملكة، ويقدم مزيجا من الألعاب والعروض الترفيهية.

ويتميز هذا البرنامج المناسب للعائلة، بقصص، وشخصيات مشهورة تحت سقف واحد.

الكشف عن خريطة فعاليات الحدث قريبا

انطلاق موسم جدة 2024 في 27 يونيو تحت شعار "من جديد"

وتتضمن خريطة فعاليات الحدث، المقرر الكشف عنها قريبا، أنشطة مثل العروض الفنية والثقافية الحية، والأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية.

كما سيستضيف الموسم، العديد من الفعاليات في إماجين مونيه “Imagine Monet”، وحديقة الأمير ماجد، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...