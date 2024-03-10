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من داخل وخارج السعودية.. تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية”GEA” ، عن وصول إجمالي عدد زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية”GEA” ، عن وصول إجمالي عدد زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر.
وأشار إلى أن زوار موسم الرياض الـ20 مليون زائر، توافدوا إلى جميع مناطق وفعاليات الموسم من داخل وخارج السعودية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على حسابه على منصة “X” “إنه بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل عدد زوار موسم الرياض 20 مليون زائر، توافدوا إلى جميع مناطق وفعاليات الموسم من داخل وخارج المملكة”

وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر

وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر

وحقق موسم الرياض 2023 العديد من المنجزات والأولويات، عبر استضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الكبرى، من أبرزها 3 نزالات عالمية في الملاكمة، وبطولة كأس موسم الرياض لكرة القدم.
كما استضاف موسم الرياض 2023، نزال لعبة الفنون القتالية، وبطولات التنس والسنوكر والبادل والتزلج.
بالإضافة إلى استضافة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وصول زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر


كما نجح موسم الرياض أيضا في افتتاح منطقة المملكة أرينا التي تم بنائها في وقت قياسي.
كما تم استضافة العديد من المسرحيات والحفلات الفنية وحفل جوي لصناع الترفيه بتواجد كوكبة من نجوم الفن العالميين والعرب.

وانفرد موسم الرياض 2024 بتصاعُد أعداد زياراته منذ انطلاقه تحت شعار “Big Time”، بحضور أعداد كبيرة من الزوار وشخصيات شهيرة من جميع أنحاء العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...