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رقم قياسي جديد: موسم الرياض يستقطب 15 مليون زائر عالميًا

تعزز هذه الإحصائيات مكانة موسم الرياض كواحد من أبرز الفعاليات الترفيهية على مستوى العالم. يواصل الموسم في الأيام المقبلة استضافة فعاليات مميزة، ما يعد بمزيد من التحديات والإبهار

فريق التحرير by فريق التحرير

تمكن موسم الرياض الحالي، الذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة، من تحقيق رقم قياسي جديد بوصول عدد زواره إلى أكثر من 15 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، خلال موسمه الرابع.

تميز الموسم بتقديم رحلات استثنائية وفعاليات متنوعة، جعلته ملتقى لعشاق الترفيه والباحثين عن تجارب فريدة. امتدت الفعاليات في مناطق مختلفة من العاصمة، حيث اندلعت روح المرح والتسلية لتشمل جميع الفئات العمرية.

و بالمقارنة بين نمو أعداد زوار الموسم على مدى مواسمه، فقد بلغ عدد زوار النسخة الأولى من موسم الرياض عام 2019 أكثر من 9.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد زوار النسخة الثالثة عام 2022 أكثر من 13 مليون زائر.

وكان رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي يشرف على تنظيم الموسم، تحدث خلال حسابه الشخصي، عن هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن الموسم يواصل تحقيق نجاحاته متجاوزًا التوقعات، وأن الزوار تجاوزوا الحدود الوطنية ليصلوا إلى جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل إشارة إلى نجاح الفعاليات المتنوعة والمثيرة التي قدمها الموسم لزواره.

من بين الفعاليات التي أثارت اهتمام الجماهير، برزت بطولة كأس موسم الرياض، التي تعتبر من أبرز الأحداث الرياضية في الموسم. كما شهد الموسم نزالات مثيرة في فنون القتال المختلطة UFC، ونزالًا تاريخيًا بين فرق متنافسة في الرياضة الجماعية five-versus-five.

تمتد فعاليات الموسم في أنحاء مختلفة من العاصمة، حيث تجمع بين التنوع والتميز في تقديم تجارب ترفيهية لا تُنسى. وقد أصبح الموسم لقاءً لعشاق الترفيه والرياضات، حيث تجاوز التفاعل بين الزوار والفعاليات حدود المملكة ليصل إلى جميع أنحاء العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...