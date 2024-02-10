موسم الرياض يجذب 17 مليون زائر بتجارب ترفيهية متنوعة

أعلنت إدارة موسم الرياض عن تحقيق إنجاز كبير حيث بلغ عدد زوار الموسم منذ انطلاق فعالياته أواخر أكتوبر الماضي إلى 17 مليون زائر. وقد شهدت جميع مناطق الموسم توافداً كبيراً من الجماهير الباحثة عن الترفيه والتسوق والثقافة.



تجسد شعار موسم الرياض لهذا العام “Big Time” روح التميز والتنوع، حيث استمر الموسم في استضافة فعاليات كبرى منها كأس موسم الرياض التي ستشهد مباراتها النهائية الليلة في منطقة المملكة أرينا. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم افتتاح فعاليات جديدة ومتنوعة في العديد من المناطق، بما في ذلك منطقة “بوليفارد سيتي” التي تضم خيارات الترفيه العالمية، وبوليفارد وورلد التي تمتاز بثقافات عالمية متنوعة، بالإضافة إلى فيا رياض التي تقدم تجربة متكاملة من السينما والمقاهي والمطاعم والماركات التجارية العالمية.



منذ انطلاقته الرابعة، استطاع موسم الرياض أن يجذب الزوار من مختلف الفئات والأعمار بفضل تنوع فعالياته التي تلبي رغبات الجمهور في مختلف المجالات الترفيهية. وقد أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة محببة للترفيه في السنوات الأخيرة، ويعتبر موسم الرياض من أبرز الأحداث التي تعزز هذه الصورة الإيجابية.



تضمن موسم الرياض العديد من المسرحيات والأمسيات الغنائية المتنوعة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعروض فنية راقية سواء في المسارح أو المطاعم، حيث يمزج الطعام بين المذاقات اللذيذة وأنغام العزف والموسيقى لتعزيز تجربة الترفيه.

17 مليون زائر استمتعوا بالفعاليات والأنشطة والحفلات في #موسم_الرياض الاستثنائي ?



والجاي أكبر ❤?



17 million visitors enjoyed an exceptional Riyadh Season promising even greater things to come ❤?#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/4xugkR4cSK — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 8, 2024