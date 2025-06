موسم الرياض يجذب 17 مليون زائر بتجارب ترفيهية متنوعة

17 مليون زائر استمتعوا بالفعاليات والأنشطة والحفلات في #موسم_الرياض الاستثنائي ?



والجاي أكبر ❤?



17 million visitors enjoyed an exceptional Riyadh Season promising even greater things to come ❤?#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/4xugkR4cSK