موسم الرياض يطلق لعبة فيديو الملاكمة”Undisputed”قريبا

حضر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، توقيع الشراكة استديو Steel City Interactive على لعبة الملاكمة المنتظرة “Undisputed”

وينضم موسم الرياض إلى مجموعة مرموقة من المؤسسات والمحترفين في عالم الملاكمة بما في ذلك WBC وIBF و WBO و The Ring Magazine و British Boxing Board of Control و CompuBox و BoxRec بالتعاون مع SCI لإنشاء أول لعبة ملاكمة رئيسية منذ حوالي عشر سنوات.

حيث أعلن موسم الرياض واستديو Steel City Interactive المتخصص في تطوير الألعاب اليوم عن الشراكة في تقديم إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم، حيث يطلقون لعبة فيديو الملاكمة المرتقبة قريبا “Undisputed”.



وأكد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن شراكة موسم الرياض مع شركة Steel City Interactive في لعبتها المنتظر إطلاقها قريباً باسم Undisputed تمثل واحدة من مبادرات الموسم في دعم الترفيه وتوفير العديد من الخيارات الترفيهية للجمهور، منها استمتاعهم بممارسة رياضة الملاكمة من خلال الألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أن اللعبة تضم أكثر من 200 ملاكم من أشهر الملاكمين مسجلين في اللعبة، لافتاً إلى ظهور حلبة المملكة أرينا، وشعار موسم الرياض في اللعبة.



وقال آش حبيب، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركةSCI : “هذه الشراكة مع موسم الرياض تؤكد مهمتنا في العمل عن كثب مع أكبر الأسماء في عالم الملاكمة وتقديم لعبة للاعبين تجمع بين الإثارة والتحدي في هذه الرياضة”، مضيفا: “تهدف لعبة Undisputed إلى إيجاد تجربة الملاكمة الأكثر واقعية وتفاعلية حتى الآن؛ مع نظام متطور لحركة القدم، وأكثر من 60 لكمة مختلفة، وأكثر من 200 ملاكم تم التوقيع معه، ووضع توظيف مفصل، مؤكدا أن شركة SCI تقوم بتطوير اللعبة بالتعاون مع المنظمات والمحترفين في مجال الملاكمة.”



وستشمل الشراكة التعاون في العلامات التجارية المشتركة، حيث سيتم عرض علامة “موسم الرياض” في اللعبة، كما ستتم إضافة حلبة جديدة تحمل اسم المملكة أرينا، وهو اسم مستوحى من إحدى مناطق موسم الرياض، إلى جانب منطقة تفاعلية متاحة للاعبين بعد الإطلاق.

تم اليوم توقيع عقد شراكة بين #موسم_الرياض … واستديو Steel City Interactive المتخصص بتطوير الألعاب … لإطلاق لعبة الملاكمة المنتظرة Undisputed ?❤️??#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/Yu7DMtDeq4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2023