موسم الرياض يعلن بدء إنشاء منطقة “بوليفارد Runway” العالمية

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق مشروع مثير وجديد تحت اسم “بوليفارد Runway”.



يأتي ذلك في إطار شراكة قوية بين هيئة الترفيه وشركة الخطوط السعودية، ويعكس روح التجديد والإبداع التي تحملها المملكة العربية السعودية.



تحوّلت طائرات إلى محطات للترفيه، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجارب ممتعة داخل هذا المشروع الفريد.

تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من تجارب الطيران المثيرة ووصولاً إلى تناول الأطعمة اللذيذة من مطاعم عالمية متخصصة.



التوقيع على مذكرة التفاهم بين رئيس هيئة الترفيه وممثلين عن الخطوط السعودية يبرز التعاون القوي بين القطاعين لإحداث تحول ملموس في مفهوم الترفيه.

يتوقع أن يكون “بوليفارد Runway” وجهة للزوار لاستكشاف عوالم مختلفة والتمتع بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها.



مع إعلان إطلاق “بوليفارد Runway”، يتجسد التوسع الجديد في مجال الترفيه بالمملكة العربية السعودية. هذا المشروع الرائد يمثل نقلة نوعية تعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة للترفيه في المنطقة.



تتجاوز “بوليفارد Runway” حدود التقليدية في توفير تجارب الطيران وتقديم الأطعمة اللذيذة، لتضم فعاليات متعددة تشمل تجارب رعب مثيرة ومناطق للألعاب المتنوعة.

يتوقع أن يعزز هذا التوسع الجديد قطاع الترفيه في المملكة ويجذب زواراً من مختلف الأعمار والثقافات.



من خلال مشروع “بوليفارد Runway”، يتجسد التزام المملكة بتعزيز التجارب الترفيهية المبتكرة والمتنوعة، ويعكس رؤية قوية لتطوير القطاع بما يلبي تطلعات وتفضيلات الجماهير المحلية والزوار الدوليين.