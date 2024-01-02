“موسم الرياض” يتجاوز التوقعات بـ12 مليون زائر

منذ انطلاقه في شهر أكتوبر الماضي، شهد “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا مذهلاً في عدد زواره، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 12 مليون زائر خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 60 يومًا.



تمثل هذه الأرقام الضخمة إنجازًا استثنائيًا للحدث الترفيهي الحديث في المنطقة.



وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) أنه بدعم القيادة، وبالتعاون مع برنامج جودة الحياة وصل موسم الرياض لتحقيق 12 مليون زائر خلال 60 يوما، مؤكدا أن هذا الرقم كان هو المستهدف خلال كامل موسم الرياض، ولكنه تحقق في منتصف الموسم.



تمتاز فعاليات “موسم الرياض” بتنوعها وغناها، حيث أتاحت للزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بتجارب فريدة في مختلف المجالات. كانت المناطق المخصصة تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى تنوع كبير في الخيارات الغذائية المقدمة من قبل مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.





“موسم الرياض” تمكن من جذب أكثر من 12 مليون زائر بسبب عدة عوامل:



– تنوع الفعاليات والأنشطة: قدم “موسم الرياض” مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية التي استهوت جمهورا واسعا. تضمنت هذه الفعاليات العروض الموسيقية، والفنون التشكيلية، والأنشطة التفاعلية، والمأكولات، والمشروبات، والتجارب الفريدة.



– الإدارة والتنظيم الجيد: كان هناك تنظيم فعال وإدارة متقنة للفعاليات، مما سهّل تجربة الزوار وجعلها لافتة وممتعة.



– الدعم الرسمي والرعاية الحكومية: تمتع “موسم الرياض” بدعم ورعاية من الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مما ساعد في نجاحه وتميزه.



– الترويج والتسويق الفعّال: تمت حملات الترويج والإعلان بشكل جيد للحدث، مما زاد من الوعي حوله وجذب المزيد من الجماهير.



– تجربة فريدة ومتنوعة: قدم “موسم الرياض” تجارب فريدة ومنوعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية، ما جعله وجهة مميزة للعائلات والأفراد على حد سواء.



– التنظيم الجيد للفعاليات الفنية والثقافية: استضاف الموسم عروضًا فنية وعروضًا ثقافية مميزة جذبت اهتمام الجماهير المحلية والدولية.



باستمرار تقديم الفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار “موسم الرياض”، ترسخ المملكة العربية السعودية مكانتها كوجهة ترفيهية متميزة، ويعكس قدرتها على جذب الجماهير العالمية وتقديم تجارب فريدة تلبي تطلعات الجميع.

بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبقيادة سمو سيدي ولي العهد وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان وبالتعاون مع برنامج جودة الحياة #موسم_الرياض يصل إلى 12 مليون زائر في 60 يوم ??? وهذا الهدف الذي كان للموسم كله وتحقق في نص الموسم



With the… pic.twitter.com/k1ZcFPXJLm — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 1, 2024