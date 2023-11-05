مواقع فعاليات واحتفالات موسم الرياض 2023

يوفر موسم الرياض لعام 2023 للزوار فرصة لاكتشاف الابتكار والإبداع في مجموعة متنوعة من الفعاليات والاحتفالات المذهلة.

ويمكن حضور حفلات الموسيقى أو تجربة التجارب الفريدة لأول مرة والمتوفرة في مواقع فعاليات موسم الرياض 2023.

في هذا التقرير نلقي نظرة على أبرز المواقع والفعاليات التي يمكنك اكتشافها خلال موسم الرياض والاستمتاع فيها بتجارب استثنائية.

موسم الرياض

مواقع فعاليات موسم الرياض 2023

موسم الرياض 2023 هو حدث احتفالي وترفيهي هائل يقام في العاصمة السعودية الرياض، ويتضمن هذا الموسم العديد من المواقع والفعاليات التي تقدم تجارب فريدة من نوعها للزوار.

إليكم قائمة ببعض المواقع الفعاليات خلال موسم الرياض 2023:

منطقة ڤيا رياض

تعتبر منطقة ڤيا رياض واحدة من المناطق النشطة في موسم الرياض، وتمتاز هذه المنطقة بتصميمها على الطراز السلماني، وتضم أحد أشهر فنادق الخمسة نجوم بالإضافة إلى 7 صالات سينما راقية، كما يوجد في المنطقة العديد من المطاعم والمقاهي العالمية والبوتيكات الفاخرة ومن أبرزها:

مطعم اوڤر اندر

في مطعم اوڤر اندر يمكنك أن تختبر الأجواء الحيوية على مدار اليوم، والاستمتاع بأجواء الاستراحات القهوة المريحة خلال النهار، وتذوق وجبة طهي رائعة في فترة الظهيرة، والاستمتاع بالأمسيات الأنيقة في بار الموكتيل.

مطعم سكوتس

إذا كنت تبحث عن سحر وفتنة الماضي العريق، فإن مطعم سكوتس هو الوجهة المثالية لك، يقدم هذا المطعم المأكولات البحرية التقليدية بالإضافة إلى مختلف أنواع اللحوم، وذلك في أجواء حديثة ومتطورة.

موسم الرياض

مطعم ماديو

مطعم ماديو هو الوجهة الأساسية للاستمتاع بتناول الطعام الفاخر، ويسر المطعم زبائنه من خلال تقديم أطباق إيطالية رائعة، التي تعبر عن نكهات مستوحاة من منطقة توسكانا، وذلك من خلال قائمة طعام تقدم مزيجًا متوازنًا من المكونات المحلية وعناصر أوروبية مميزة.

مطعم واچيو مافيا

تجربة صاخبة لجميع الحواس، يقدم مطعم واچيو مافيا قطع لحم البقر واغيو المميزة، تم الحصول على هذه القطع من 20 مزرعة يابانية مختارة بعناية، وتجعلها قطع استثنائية تضيف للقائمة المميزة للمطعم.

مطعم ستيلا سكاي لاونج

تمتع بالنعيم الحسي على تراس Stella Sky Lounge في الهواء الطلق، الذي يوفر إطلالة بانورامية تجمع بين الذوق والبصر والرائحة لتقدم مزيج استثنائي من الطعام والترفيه، استمتع بالشيشة واستمتع بالراحة والترفيه تحت المسرح المضاء بالنجوم.

موسم الرياض

منطقة بوليفارد سيتي

تعد منطقة بوليفارد رياض سيتي وجهة أساسية في موسم الرياض، حيث تقدم تجربة ترفيهية متكاملة، تتميز بنافورة راقصة تضيء الأجواء بجمالها، كما تحتوي المنطقة على حدائق خلابة ومقاهي ومطاعم تقدم أشهر الماركات المحلية والعالمية ومن أبرزها:

فعالية WWE كراون جول

ستقدم WWE فعالية “كراون جول” في مسرح محمد عبده أرينا، سيحضر أهم نجوم WWE هذه الفعالية التي ستقدم للجمهور فرصة للقاء نجم العالم السابق جون سينا وغيره من نجوم المصارعة.

تجربة زيرو ليتنسي

تعتبر هذه التجربة فرصة للاستمتاع بتقنية الواقع الافتراضي، حيث يمكنك ارتداء سماعة الواقع الافتراضي والتحكم الخاص بك والانتقال إلى عوالم جديدة تحرّك واستكشافًا حرًا كما لو كنت في العالم الحقيقي.

تجربة بيت زيلا

هذه التجربة تضم متاهة معقدة في مزرعة قديمة مليئة بالأحداث الغريبة والأشباح والزومبي، يمكنك تحدي نفسك ومحاولة الخروج من المتاهة قبل أن تفقد الفرصة وتتعرض للضياع في هذا العالم المرعب.

تجربة فايف نايتس آت فريديز

لعشاق لعبة الفيديو “فايف نايتس آت فريديز”، يمكنك الآن الاستمتاع بتجربة حقيقية للعبة في متاهة رعب تعكس قصة اللعبة، يجب عليك النجاة والخروج بأمان من المتاهة قبل أن يضربك فريدي وأصدقاؤه.

مطعم بلوت لاونج

يقدم هذا المطعم أجواء حماسية ومميزة، حيث يمكنك تذوق القهوة المختصة والطعام الشهي، والتواصل مع عشاق لعبة بلوت بكل حماس ومتعة.

مطعم ايلين كافي

يقدم هذا المقهى أشهى المأكولات والمشروبات في جو محفوف بالحياة والورود والألوان المبهجة.

مقهى مياوز اند مقز

إذا كنت من عشاق القطط، فإن هذا المقهى هو المكان المثالي لك، يعتبر أكبر مقهى للقطط في اليابان، حيث يمكنك قضاء يوم مليء بالراحة والاسترخاء ومشاهدة أنواع مختلفة من القطط النادرة.

منطقة بوليفارد وورلد

تعتبر بوليفارد وورلد مكانًا رائعًا لاستكشاف عدة حضارات والتجوّل بين ثقافاتها المختلفة، يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من المغامرات المنوعة في هذه المنطقة من موسم الرياض، بما في ذلك:

ليلة عبدالمجيد عبدالله: ستقام حفلة موسيقية للفنان العربي الكبير عبدالمجيد عبدالله في بوليفارد وورلد، ستكون هذه الليلة ليلة استثنائية مليئة بالمفاجآت والأداء الرائع.

تجربة سايبر سلايم: يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة في أرض العجائب الإلكترونية مع أشهر العلامات التجارية للألعاب، حيث يتعاملون مع السلايم بكل المرح.

تجربة سباق البقاء: يمكن للزوار المشاركة في سباق النجاة واختبار مهاراتهم في القيادة وإطلاق النار، هذه التجربة المثيرة تضم مغامرات مليئة بالتشويق والمرح.

منطقة وندر جاردن

تعتبر منطقة وندر جاردن واحدة من أكبر المدن الملاهي المتنقلة التي تصمم خصيصًا لتناسب الأطفال والكبار، وتمتاز المدينة بتجارب استثنائية تأخذ الزوار في رحلة سحرية عبر ألعابها المتنوعة والمثيرة.

حديقة السويدي

تعتبر حديقة السويدي واحدة من أكبر المتنزهات في المدينة، وتهدف فعالياتها إلى استضافة سبعة ثقافات مختلفة خلال سبعة أسابيع، تقدم الحديقة تجربة ترفيهية فريدة ومميزة للزوار، حيث يمكنهم اكتشاف الثقافات المختلفة من خلال رحلة مليئة بالأنشطة المتنوعة مثل:

الأكل والموسيقى: يمكن للزوار تذوق المأكولات التقليدية لكل دولة والاستمتاع بالموسيقى التقليدية لها.

العروض الترفيهية: يتم تنظيم عروض ترفيهية متنوعة تعكس ثقافة كل دولة.

الرقصات الشعبية: يمكن للزوار مشاهدة والاستمتاع بعروض الرقصات الشعبية التقليدية لكل دولة.

منطقة ذا جروفز

تعود منطقة ذا جروفز إليكم للمرة الثالثة على التوالي، ولكن هذا العام في موقع جديد ودائم، ستجدون في منطقة ذا جروفز إثارة وابتكار في وقت واحد.

مهرجان فود تراك

هدف مهرجان فود تراك في الرياض يتمثل في دمج كل من الثقافات المحلية والعالمية معًا، وتحظى فعاليات فود تراك بمجموعة من أفضل عربات الطعام التي تقدم تشكيلة لذيذة ومتنوعة من مختلف أطباق العالم.

حديقة الحيوان في الرياض

عادت حديقة الحيوان في الرياض لتقدم لكم تجربة أكبر وأفضل، ستتمكنون من استكشاف روائع الحياة البرية في مكان واحد، ستتجولون في 6 مناطق فرعية تأخذكم في رحلة بين غابات أفريقيا، ولأول مرة في الشرق الأوسط، ستتمكنون من رؤية الحيوان المهدد بالانقراض، دب الباندا الأحمر، على الواقع.

سوق الأولين

استمتع بتجربة سوق الأولين الشعبي وتراث ماضي نجد، ستجد الكثير من العروض الحماسية والفعاليات التي تعكس الثقافة المحلية، هناك العديد من المحال التي تبيع المنتجات التقليدية، وستجد كل ما تحتاجه في كل ركن وزاوية.

واجــهة روشن

واجهة روشن تقدم أفضل المعارض التي تلبي اهتمامات وفئات عمرية متعددة، ستجد مجموعة متنوعة من التجارب التي لا تُنسى، ادخل إلى واجهة روشن وستجد كل ما يناسبك ويرضي اهتماماتك، سواء كنت صغيرًا أم كبيرًا، استمتع بتجربة لا تنسى في واجهة روشن.

هذه بعض المواقع المميزة في موسم الرياض 2023، تتضمن هذه المواقع تجارب مثيرة وفريدة من نوعها ومأكولات لذيذة وأماكن رائعة للاسترخاء والترفيه، لذا لا تفوت فرصة زيارة هذه المواقع والاستمتاع بتجربة لا تنسى في موسم الرياض.