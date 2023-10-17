شانيا تواين تحيي حفلة 25 نوفمبر ضمن مهرجان يا سلام في أبوظبي

كشفت شركة “إثارة” عن أحدث النجوم الذين ينضمون إلى برنامج حفلات مهرجان “يا سلام” لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان في أبوظبي لعام 2023، بالإعلان عن أن أيقونة موسيقة البوب والموضة الكندية شانيا تواين ستحيي حفلة مساء السبت الموافق 25 تشرين الثاني/نوفمبر في الاتحاد بارك.

وتعد شانيا تواين واحدة من أشهر نجوم الموسيقى، وحققت ألبوماتها مبيعات أسطورية متجاوزة 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، ولا تزال النجمة الكندية من أكثر نجوم موسيقى الكاونترى والبوب تحقيقًا للمبيعات على مدار مسيرتها الموسيقية الممتدة على ثلاثة عقود، وتتوجه شانيا تواين إلى أبوظبي بعد تحقيق ثلاثة من ألبوماتها التصنيف الماسي، لتحط خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا وان بعد جولتها الغنائية العالمية لدعم ألبومها الأخير “كوين أوف مي” التي بيعت جميع تذاكرها، وتمتع جمهور الفورمولا وان في جزيرة ياس بمجموعة من أشهر أغانيها.

وسيكون حاملو تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان على موعد مع أمسية موسيقية غنائية والأداء المبهر الذي تشتهر به النجمة الحائزة على خمس جوائز جرامي، حين تعتلي النجمة الكندية منصة مسرح الاتحاد بارك في تشرين الثاني/نوفمبر لتقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تتضمن “أني مان أوف ماين”، و”ذات دونت أمبريس مي ماتش”، و”يوآر ستيل ذا ون”، و”مان آي فيل لايك إيه وومان”.

وتنضم شانيا تواين إلى عقد من كبار نجوم الغناء والموسيقى العالميين الحائزين على الجوائز والذين يحيون حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لهذا العام، وكانت شركة “إثارة” قد كشفت في وقت سابق عن نجوم الحفلات ليومي الخميس والأحد، حيث يفتتح كل من الدي جاي تييستو والمغنية الشهيرة آفا ماكس برنامج حفلات ما بعد السباق مساء الخميس، فيما تحيي فرقة موسيقى الروك “فوو فايترز” المدرجة في قاعة مشاهير الروك أند رول حفلة مساء الأحد مختتمة فعاليات السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا وان.

وبهذه المناسبة قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “إثارة”: “سعداء بالإعلان عن أحدث نجوم حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لهذا العام، كما يسعدنا الترحيب بنجمة الموسيقى العالمية شانيا تواين في أبوظبي. تمتلك النجمة مسيرة موسيقية رائدة حققت خلالها نجاحات عالمية ولا تزال تواصل هذه المسيرة الناجحة بعد ثلاثة عقود محققة المزيد من النجاحات”.

وتابع: “يمثل انضمام نجم غنائي من مستوى شانيا تواين إلى برنامج حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم والذي يضم مجموعة من كبار نجوم الموسيقى العالميين، بما في ذلك تييستو وآفا ماكس وفرقة فوو فايترز، تأكيدًا على المكانة العالمية الرائدة التي يتمتع بها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان في أبوظبي، ويحقق إضافة إلى التنوع في البرنامج الترفيهي الذي نقدمه لجمهورنا العالمي، حيث نشهد تطورًا وتنوعًا في الفئات المجتمعية التي نستقبلها خلال عطلة أسبوع السباق عامًا بعد عام. ونتطلع خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى للإعلان عن النجم النهائي الذي نختتم به عقد حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، لنقدم جمهورنا تجربة لا تنسى في أبوظبي”.

كما تنضم e&، الشريك المؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان، لتصبح شريكًا مقدمًا لحفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق، وتساهم في دعم أكبر حدث في عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة لهذا العام. يمكن لحاملي تذاكر السباق الارتقاء بتجربة حفلة ياسلام لما بعد السباق من خلال الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق، وتوفر الدائرة الذهبية إمكانية حضور الحفلات من المنطقة الأمامية، بالإضافة إلى الدخول السريع ونقاط المبيع المخصصة، وأعلن المنظمون عن طرح عرض الخصم المبكر على ترقيات الدائرة الذهبية لفترة محدودة مدتها سبعة أيام.

وتقام فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان لهذا العام من الخميس 23 ولغاية الأحد 26 تشرين الثاتني/نوفمبر في جزيرة ياس، مختتمة الموسم الأطول في مسيرة بطولة العالم للفورمولا وان، ومن المتوقع أن تحقق عطلة أسبوع السباق نجاحات غير مسبوقة بعد أن شهد الحدث في الموسم الماضي نجاحًا هائلًا وحضورًا جماهيريًا قياسيًا.

كما كشف المنظمون عن توافر عدد محدود من فئات تذاكر الحدث وتجارب الضيافة لعطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك باقات الضيافة الحصرية، وباقات مدرج المسار المستقيم الغربي التي تتيح لحامليها، بالإضافة لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان، حضور منافسات سباق بطولة العالم للسوبر كروس للدراجات النارية التي تقام في الاتحاد أرينا واختبارات بيريللي للإطارات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.