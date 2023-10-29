من هو ماثيو بيري نجم “فريندز” الذي مات غرقا؟

أعلنت وسائل الإعلام العالمية وفاة الممثل الأمريكي الشهير ماثيو بيري في سن الـ 54 عامًا، غرقا في منزله، وهو الذي اشتهر بدور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير “فريندز”.

وأثار خبر وفاة ماثيو بيري حالة حزن في وسائل التواصل الاجتماعي، فمن يكون وما هي أبرز أعماله؟

من هو ماثيو بيري؟

وُلد ماثيو بيري في ويليامزتاون، ماساتشوستس في 19 أغسطس 1969، والدته سوزان ماري موريسون، صحفية كندية وسكرتيرة صحفية سابقة لرئيس الوزراء الكندي بيير ترودو، ووالده جون بينيت بيري، ممثل أمريكي وعارض أزياء سابق.

انفصل والديه قبل عيد ميلاده الأول وتزوجت والدته بعدها من الصحفي كيث موريسون، وترعرع ماثيو مع والدته في أوتاوا، أونتاريو، والتحق بمدرسة ويست كارلتون الثانوية ومن ثم كلية آشبوري، لقد أظهر ماثيو بيري اهتمامًا بالتنس منذ نشأته وتصدر قائمة اللاعبين الصغار في هذه الرياضة.

تعليم ماثيو بيري

انتقل ماثيو بيري من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل عندما كان عمره ١٥ عامًا، ودرس في مدرسة باكلي في شيرمان أوكس وتخرج في عام ١٩٨٧، واستكمل دراسته في مجال كوميديا الارتجال في لوس أنجلوس.

أبرز أفلام ماثيو بيري

بدأ ماثيو بيري مسيرته الفنية من خلال أداء دور تشاز راسل في مسلسل سيكند تشانس، وبعد الانتهاء من الموسم الأول من المسلسل، ظهر بيري في فيلم بعنوان “ليلة في حياة جيمي ريردون” في عام ١٩٨٨، ثم شارك في ثلاث حلقات من مسلسل “آلام النمو” بدور حبيب كارول سيفر، الذي توفي في حادث سيارة بسبب قيادته وهو في حالة سكر.

في عام ١٩٩٠، كان بيري عضوًا في طاقم مسلسل “سيدني” حيث قدّم دور شقيق فاليري بيرتينيلي، ثم ظهر كضيف في مسلسل “بيفرلي هيلز، 90210” بدور روجر أزريان، وقدّم بيري دوره التالي في مسلسل “هوم فري” الذي عُرض منه ١١ حلقة فقط في ربيع عام ١٩٩٣، وفيما بعد ظهر في الحلقة التجريبية للمسلسل الكوميدي “إل إيه إكس ٢١٩٤”.

حاول بيري الحصول على فرصة لأداء دور في المسلسل التجريبي “سكس أوف ون” ولكن بسبب ارتباطه بمسلسل “إل إيه إكس ٢١٩٤”، لم يتم النظر في طلبه في البداية، ولكن في النهاية، حصل بيري على دور تشاندلر بينج.

حقق مسلسل “فريندز” نجاحًا كبيرًا وأصبح بيري وزملاؤه من أبرز نجوم التلفزيون، وتم ترشيحه لجائزة إيمي عام ٢٠٠٢ كأفضل ممثل كوميدي، ولكنه لم يفز بالجائزة.

عُرف ماثيو بيري في البداية بأدواره الكوميدية، ولكنه نجح أيضًا في أداء أدوار درامية، وقدّم دور مستشار البيت الأبيض المساعد جو كوينسي في مسلسل “الجناح الغربي”، وحصل على ترشيحين لجائزة إيمي عن ظهوراته الثلاث في المسلسل.

مذكرات ماثيو بيري

أصدر ماثيو بيري كتابًا يحتوي على مذكراته في عام 2022 بعنوان الأصدقاء والعشاق والشيء الكبير الرهيب، حيث يكشف فيه عن العديد من أسراره وخبايا حياته.

وروى ماثيو بيري صراعه الدائم مع الإدمان على الكحول والمخدرات، وذكر أنه تناول أول كأس من الكحول عندما كان عمره 14 عامًا فقط، ولكنه لم يظهر عليه علامات الإدمان حتى بلغ عمر 21 عامًا.

تعرض ماثيو لخطر الوفاة بعد انفجار القولون نتيجة تعاطي المخدرات، حيث أمضى أسبوعين في حالة غيبوبة واضطر لاستخدام الجراب لفتحة القولون لمدة تسعة أشهر، وعند دخوله المستشفى، أبلغ الأطباء عائلة بيري أن احتمال بقائه على قيد الحياة كان 2% فقط.

أقر بذلك أثناء مقابلة خاصة لمسلسل Friends في عام 2021 بضغوط الجمهور قبل صدور مذكراته الشخصية بأقل من عام واحد.

كتاب ماثيو بيري

يسرد ماثيو بيري في كتابه عن قصة حياته المليئة بالتحديات، وفي حديثه لصحيفة التايمز في أبريل، يتحدث بيري عن مذكراته والأصدقاء والعشاق، والتجربة المدهشة التي عاشها في مهرجان الكتب، وأشار بيري قائلًا “لا أحد سعى لأن يصبح مشهورًا أكثر مني”.

واستكمل قائلًا “كنت مقتنعًا بأن هذا هو الحل لكل مشاكلي، كان عمري 25 عامًا، وكانت السنة الثانية لمسلسل Friends، وبعد ثمانية أشهر، أدركت أن الحلم الأمريكي لا يمكنه أن يجلب لي السعادة ولا يمكنه أن يملأ الفراغات في حياتي، لم أستطع أن أحصل على الاهتمام الذي أردته.. الشهرة لا تصنع ما تعتقد أنها ستصنعه، إنها كلها خداع”.

تفاصيل وفاة ماثيو بيري

تم العثور على الممثل ماثيو بيري متوفيًا في حوض الاستحمام بمنزله في مقاطعة لوس أنجلوس أمس السبت 29 أكتوبر 2023، وقد أحدثت وفاته صدمة كبيرة بين محبيه وأصدقائه الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانه.