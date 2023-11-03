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أكثر من 18 مليون مبيعات الإبل في السعودية

الإبل كانت ولا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة السعودية؛ ابتداءً من كونها مصدراً للغذاء والمأوى وتحمل الأعباء الثقيلة ووسيلة للترفيه إلى كونها الرفقة الأساسية للراكب، بحسب محمد التميمي متخصص بسوق الإبل.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم منذ انطلاقته إلى يومه الرابع أكثر من 18 مليون ريال.

وسط حضور كبير لأشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة، بالمهرجان الذي تشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع أمانة القصيم، وسط شمال المملكة.

وكان المهرجان قد انطلق بمتابعة أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل،، حيث اشتمل على حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية وأمسيات شعرية وندوات؛ بهدف دعم الجوانب المرتبطة باقتصاديات الإبل، والتعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي.

ويعد المزاد والفعاليات المصاحبة تجسيداً وتعزيزاً في تعميق الموروث الشعبي السعودي الأصيل، حيث يُمثّل هذا النشاط حراكاً اقتصادياً على مستوى المملكة وتنشيطاً لعمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة.


وأشار المشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل اللواء متقاعد عبدالله البدراني، إلى أن مهرجان مزاد العقيلات للإبل في بريدة أسهم في حراك اقتصادي وتنموي، حتى أصبح يعمل تحت مظلة رسمية ويدار بطريقة مهنية استثمارية ليكون من أهم المزادات بالمملكة، لافتاً أن المزاد يقع على مساحة أكثر من 3 ملايين م2 ويتوفر به العديد من الساحات والمسارات للخدمات المساندة لمزاد الابل والأنشطة المصاحبة لها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...