فريق التحرير by فريق التحرير

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مفاجآت صيف دبي تنطلق 28 يونيو لـ 65 يوماً

يشمل جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى فعاليات فنية

فريق التحرير by فريق التحرير

تنطلق الدورة الـ 27 من “مفاجآت صيف دبي” وذلك في الفترة من 28 حزيران / يونيو حتى الأول من أيلول / سبتمبر 2024.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان اليوم، أن الدورة ستقدم 65 يوماً من التجارب من خلال الفعاليات، والسحوبات والجوائز، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي.

ويشمل جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى فعاليات فنية يقدمها مجموعة من أبرز النجوم، وعروض الترفيه الحي، والمأكولات، وموسم جديد من “عالم مدهش” احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقه، وغير ذلك.

وسيحظى المتسوقون بالعديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة في السحوبات والمسابقات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة طوال مفاجآت صيف دبي.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي 2024 مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية والتي تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا.

وتعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت في عامها الثالث لتضم مجموعة من الموسيقيين العرب.

وتقدم تنزيلات موسم الصيف عروضاً ترويجية على مختلف العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة.

وتزخر دبي بالعديد من العروض والفعاليات التي يتم تقديمها للجمهور، وسيتم الكشف عن الجدول الزمني الكامل للفعاليات قريباً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...