 مصطفى قمر يغير كلماته أغنيته من العطارين إلى 5 سنين في السعودية

شهد حفل “كاسيت 90” الذي أقيم في الرياض، أمس الخميس، تغيير الفنان مصطفى قمر كلمات أغنية “يا مصطفى” الشهيرة، حيث استبدل كلمة “العطارين” بـ”السعودية”.

وأقيم حفل كاسيت 90، على مسرح أبوبكر سالم، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة عدد كبير من نجوم التسعينيات.

مصطفى قمر يغير كلماته أغنيته إلى 5 سنين السعودية

وقام الفنان مصطفى قمر بتغيير بعض كلمات أغنيته من : 5 سنين في العطارين إلى 5 سنين في السعودية وتفاعل معه الجمهور بالغناء والتصفيق إعجابًا بالأغنية.

والعطارين هي أحد الأحياء والمناطق الشهيرة في الإسكندرية.

ويأتي تغيير كلمات الأغنية بعد أن أثار الفنان المصري محمد الحلو جدلا كبيرا بين جمهوره في مصر لتغييره كلمات تتر مسلسل “زيزينيا” من عمار يا إسكندرية إلى عمار يا سعودية.

من ناحية أخرى بدأ حفل كاسيت 90 بمشاركة الفنان المصري مصطفى كامل الذي قال في كلمته: أشكر القائمين على هذا الحفل الكبير، السادة هيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وقدم مصطفى كامل عدة أغاني.

القنوات الناقلة لحفل كاسيت 90

وبث كاسيت 90، عبر mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، على الهواء من مدينة الرياض، وقدم مطربون الحفل، خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصاً في مرحلة التسعينيات.

نجوم حفل كاسيت 90

وعن أبرز المطربين المشاركين، هم نجوم الغناء مدحت صالح، ومحمد فؤاد، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وهشام عباس، ومصطفى كامل.

نجوم عالميون بحفل كاسيت 90

وشارك أيضا في حفل كاسيت 90، عدد من نجوم التسعينات الأجانب ومنهم فريق «Aqua» الدنماركي النرويجي، والمغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هاداواي.