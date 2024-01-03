مسلسل حالة خاصة.. وسائل التواصل الاجتماعي تحتفي بمناقشة قضية “التوحد”

حققت أولي حلقات مسلسل حالة خاصة، على منصة “Watch it”، نسب مشاهدة عالية، واحتفاء من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالمسلسل، الذي يناقش قضية “التوحد” الذي يعاني منه بعض الأطفال، والشباب، ويلقي الضوء على حياتهم عن قرب.

وأكدت الفنانة، غادة عادل، أن مسلسل حالة خاصة، يناقش قضية مهمة وهي “التوحد”، مطالبة بالاهتمام بالأطفال والشباب، الذين يعانون من “التوحد”، لأن معظمهم يمتلك مواهب في أشياء كثيرة، وأذكياء بدرجة كبيرة.

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مسلسل #حالة_خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء ١٢ صباحاً

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اشترك الآن بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر و١٥٠ج في السنة#أعمال_WATCHIT_الأصلية#WATCHIT_Originals pic.twitter.com/utjTQmwegY — WATCH IT (@WatchiTMENA) January 3, 2024

وأضافت غادة عادل في تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن” المصرية، أنها سعيدة لمشاركتها في المسلسل التي عرضت أولى حلقاته اليوم على منصة “Watch it“، مشيرة إلى أن المسلسل ممتع في كواليسه.

قضية التوحد مهمة جدا

وأوضحت غادة عادل، أنها تحمست للمشاركة في العمل بسبب القضية التي يناقشها، وأنهم عقدوا جلسات مع شباب وأطفال يعانون من التوحد، حتى نتمكن من جوانب الشخصيات كلها، مؤكدة أن قضية التوحد مهمة جدا.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة، حول شاب متفوق في دراسته بكلية الحقوق، يعاني من “التوحد” ويتم تعيينه في الجامعة.

ويسعى هذا الشاب، للتدريب في مكتب محاماة مشهور، ويتعرض لعدد من المغامرات وهو يحاول حل قضايا معقدة، وساخنة، ويقع في حب زميلته

طاقم عمل مسلسل حالة خاصة

ويشارك في بطولة المسلسل، غادة عادل، وطه دسوقي، وهاجر السراج، وأحمد طارق، ووئام مجدي، وحسن أبو الروس، وأحمد الأزعر، ولينا إيهاب، وعلى السباعي، وأدهم النحاس، والطفل آدم وهدان.

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مسلسل #حالة_خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء ١٢ صباحاً



اشترك الآن بباقات جديدة تبدأ من ١٤.٩٩ج في الشهر و١٥٠ج في السنة!#أعمال_WATCHIT_الأصلية#WATCHIT_Originals#WATCHIT pic.twitter.com/ousUQVXIQp — WATCH IT (@WatchiTMENA) January 2, 2024

المسلسل من تأليف مهاب طارق، موسيقى تصويرية، للموسيقار هاني شنودة، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل حالة خاصة

مسلسل “حالة خاصة”، مكون من 10 حلقات، ويعد البطولة الأولى للنجم الصاعد طه الدسوقي، الذي قدم أدوارا مميزة في عدة أعمال فنية مختلفة خلال الفترة الماضية.