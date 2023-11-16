قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023… تعرف إلى أول 10 مراكز

تضمنت قائمة أفضل 10 مسلسلات مصرية 2023، مسلسلات عرضت علي شاشات القنوات التليفزيونية المفتوحة، وأخرى على منصات المشاهدة الرقمية المدفوعة مقدما فقط.

قائمة أفضل 10 مسلسلات مصرية 2023

ترتيب المسلسلات حسب أراء المشاهدين اسم المسلسل الترتيب قنوات العرض بابا المجال 1 sbc والنهار والتلفزيون الأردني سفاح الجيزة 2 منصة شاهد المداح 3 Mbc مصر ومنصة شاهد الكبير أووي 4 قنوات ON وحكايات ومنصة اتش إت وشاهد جعفر العمدة 5 دي أم سي واتش إت الأجهر 6 MBC مصر ومنصة شاهد تحت الوصاية 7 دي أم سي ومنصة شاهد واتش إت سيب وأنا اسيب 8 منصة شاهد أعمل إيه 9 دي أم سي و منصة أتش إت رمضان كريم 10 قنوات النهار والقاهرة والناس وصدى البلد قائمة أفضل 10 مسلسلات مصرية 2023

واستحوذت مسلسلات رمضان 2023، علي 7 مراكز في قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023، فيما حل بالقائمة 3 مسلسلات من خارج ماراثون الدراما الرمضانية، منهم مسلسلان عرضا حصريا علي منصات المشاهدة الرقمية فقط.

وحل بالمركز الأول في قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023، مسلسل بابا المجال، الذي تم عرضه في رمضان 2023، فيما جاء مسلسل سفاح الجيزة، بالمركز الثاني بالقائمة رغم عرضه حصريا بعد شهر رمضان، على منصة مشاهدة رقمية فقط.

“أريبيان بزنس”، يقدم في هذا التقرير 10 مسلسلات من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023، حسب عدد مرات تحمليها من مواقع الترفيه على الإنترنت، أو المنصات المدفوعة مقدما، وأيضا حسب الجدل الذي أثاره المسلسل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبار.

1- مسلسل بابا المجال من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل بابا المجال

تدور الأحداث حول زين، الذي لا يعرف أن والده لا يزال علي قيد الحياة، ويتعرض للعديد من المشاكل، بعد ظهور والده في حياته، وغيرة أقاربه من ظهوره بسبب الميراث.

غناء وألحان حودة بندق، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

طاقم عمل مسلسل بابا المجال

المسلسل بطولة، مصطفى شعبان، ورياض الخولي، وسوسن بدر، وباسم سمرة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.

أماكن عرض مسلسل بابا المجال

عرض في رمضان 2023، على 4 قنوات، هي النهار، والنهار دراما، وقناة SBC، والتليفزيون الأردني.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل بابا المجال

لم يحصد المسلسل جوائز حتى الآن، لكنه تصدر نسب المشاهدة عبر منصة “جوي”.

2- مسلسل سفاح الجيزة من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل سفاح الجيزة

يروي المسلسل، قصة سفاح حقيقة هزت الرأي في مصر عام 2020، حيث تم اكتشاف جرائم قتل قذافي فراج، لـ 4 أشخاص في الفترة ما بين عامي 2015، و 2017.

تأليف، وألحان، وغناء، سمر طارق، وتوزيع كريم عماد الشهير بـ”الوايلي”.

موال “العدل فوق الجميع” ضمن أحداث المسلسل:

عاد الموال للرواج، عندما تكرر داخل حلقات المسلسل بعد 43 عاما من طرحه، وهو غناء الفنانة الشعبية بدرية السيد الشهيرة ببدارة، من كلمات سيف النصر محمـد، وألحان فتحي خالد.

طاقم عمل مسلسل سفاح الجيزة

أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإنجي أبو السعود، وإخراج هادي الباجوري.

قنوات عرض مسلسل سفاح الجيزة

تم عرضه في شهري أغسطس، وسبتمبر الماضيين، حصريا على منصة “شاهد”، وهي منصة رقمية سعودية، وحصد أعلى المشاهدات.

عدد الحلقات: 8 حلقات.

جوائز مسلسل سفاح الجيزة

حصد المسلسل، المركز الأول، والأعلى مشاهدة على منصة “شاهد”.

3- مسلسل المداح أسطورة العشق من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل المداح أسطورة العشق الموسم 3

يجد صابر المداح نفسه، بعد ساعات من ولادة طفله، مضطر لخوض حرب جديدة مع الجن، الذي يستغل ابنه، في إيهام صابر بأنه يشكل تهديدا لعائلته.

أغنية في كل زمان، غناء حمادة هلال، ووائل الفشني، وكلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

أغنية آيات الله مدد، غناء حمادة هلال، وكلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا.

طاقم عمل مسلسل المداح أسطورة العشق الموسم 3

المسلسل بطولة، حمادة هلال، ومحمد رياض، ومحمد عز، وخالد سرحان، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

قنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العشق الموسم 3

عرض حصري في رمضان 2023، علي قناة MBC مصر، ومنصة شاهد الرقمية.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل المداح أسطورة العشق الموسم 3

حصد المسلسل الجائزة الفضية كثاني أفضل مسلسل اجتماعي، من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

4- مسلسل الكبير أووي من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل الكبير أووي الموسم السابع

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، حول الخلافات الزوجية، بين الكبير أووي، وزوجته، واستمرار إخوته في البحث عن مشروعات ناجحة في إطار كوميدي.

أغنية “ولعانة”، من غناء أبطال المسلسل، وألحان، وتأليف، وإخراج أحمد مكي.

طاقم عمل مسلسل الكبير أووي الموسم السابع

أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قنوات عرض مسلسل الكبير أووي الموسم السابع

عرض في رمضان 2023، على قنوات ON، وقناة Art حكايات، ومنصتي “واتش ات”، و”شاهد”.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل الكبير أووي الموسم السابع

حصد المسلسل، جائزة أفضل مسلسل كوميدي بتصويت الجمهور من كأس إنرجي للدراما.

5- مسلسل جعفر العمدة من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يعيش في منطقة السيدة زينب، رغم ثرائه الفاحش، ولديه 3 زوجات، ويتزوج الرابعة، ويظل طوال المسلسل يبحث عن ابنه، الذي خطف فور ولادته، وهو يخوض صراع مع عائلة زوجته الثانية دلال.

غناء وألحان، أحمد سعد، وكلمات، أحمد إبراهيم، وتوزيع، محمد نبيل

غناء أحمد سعد، وكلمات، سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع خالد نبيل.

طاقم عمل مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومجدي بدر، ومنذر ريحانة، وهو من تأليف وإخراج، محمد سامي.

قنوات عرض مسلسل جعفر العمدة

تم عرضه في رمضان 2023، على قناة دي أم سى، ودي أم سي دراما، ومنصة “واتش إت”، وهي منصة رقمية مصرية.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل جعفر العمدة

حصد مسلسل “جعفر العمدة”، 6 جوائز مختلفة من مهرجان القاهرة الدراما 2023، خاصة بتصويت الجمهور، وجائزة من لجنة التحكيم.

6- مسلسل الأجهر من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل الأجهر

تدور الأحداث حول يوسف، الذي يتم اتهامه بقتل أمه، ثم يهرب من الاصلاحية، ويبحث عن اخوته، في إطار من حرب العصابات تدور في عدد من الدول.

ألحان خالد الكمار.

طاقم عمل مسلسل الأجهر

عمرو سعد، وعمرو عبد الجليل، ودرة، وخالد زكي، وسيد رجب، ودرة، وسارة سلامة، ومن تأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر، وإخراج ياسر سامى.

قنوات عرض مسلسل الأجهر

عرض في رمضان 2023، على قناتي “MBC مصر”، 1 و2، ومنصة شاهد الرقمية.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل الأجهر

حصلت الفنانة درة، على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل.

7- مسلسل تحت الوصاية من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل تحت الوصاية

يدور حول قصة حياة أرملة لديها طفلان، يتولى عمهم الوصاية عليهم، ولكنه غير آمين، ما يدفعها لأخذ مركب الصيد الخاص بزوجها الراحل، وتهرب بها لمدينة آخرى، حتى تستطيع رعاية أولادها.

تأليف ليال وطفه.

طاقم عمل مسلسل تحت الوصاية

منى زكى، وأحمد خالد صالح، ودياب، ونهى عابدين، من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قنوات عرض مسلسل تحت الوصاية

دي أم سي، ودي أم سي دراما، وعبر منصتي “واتش إت”، و”شاهد”.

عدد الحلقات: 15 حلقة.

جوائز مسلسل تحت الوصاية

حصد المسلسل، 7 جوائز مختلفة من الجمهور، ولجنة التحكيم، في مهرجان القاهرة الدراما.

8- مسلسل سيب وأنا اسيب من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل سيب وأنا اسيب

تدور أحداث المسلسل حول مصممة الأزياء والموضة، المشهورة على السوشيال ميديا “بيلا”، التي تنوي الزواج من فنان عربي، وعندما تعود لاهلها في الاسكندرية، تكتشف أن زوجها الذي هربت منه ليلة زفافهما، لم يطلقها.

تأليف خالد حماد.

طاقم عمل مسلسل سيب وأنا اسيب

هنا الزاهد، وأحمد السعدني، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، من تأليف رنا أبو الريش، ومنة فوزي، وإخراج وائل إحسان.

قنوات عرض مسلسل سيب وأنا اسيب

عرض حصري في يوليو، وأغسطس الماضيين، على منصة شاهد الرقمية التي قامت بإنتاجه.

عدد الحلقات: 10 حلقات.

جوائز مسلسل مسلسل سيب وأنا اسيب

حصلت الفنانة هنا الزاهد، على جائزة التميز عن دورها في المسلسل، من مهرجان الفضائيات العربية.

9- مسلسل أعمل إيه من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل أعمل إيه

يتناول مشاكل الأبناء، والآباء، من خلال أب يحاول تعليم بناته الأربعة، حل مشاكلهم مع الالتزام بالشرف، والنزاهة.

أغنية سلامات يا أهل الدار، غناء كارمن سليمان، وألحان محمود طلعت.

طاقم عمل مسلسل أعمل إيه

خالد الصاوي، وصابرين، وندى بسيوني، ودنيا المصري، وطارق عبدالعزيز، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

قنوات عرض مسلسل أعمل إيه

قناتا دي أم سي، ودي أم سي دراما، وعبر منصة “أتش إت”.

عدد الحلقات: 10 حلقات.

جوائز مسلسل أعمل إيه

حصلت الفنانة صابرين، على جائزة الإبداع والتميز عن دورها في المسلسل من مهرجان الفضائيات العربية.

10 – مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من قائمة أفضل مسلسلات مصرية 2023

قصة مسلسل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

تدور أحداث الجزء الثاني، حول رمضان، الذي يحال للتقاعد، ويقوم بعمل مشروع بعد احتراف ابنه في أحد الأندية، كما يخرج خميس من السجن، ويشاركه السكن زميله النصاب صبيح.

أغنية رمضان كريم، من غناء المطرب حكيم، ألحان هاني فاروق، وتأليف إسلام خليل.

طاقم عمل مسلسل مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وبدرية طلبة، ومحمد لطفي، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

عرض في رمضان 2023، على قنوات النهار، والنهار دراما، والقاهرة والناس، وصدى البلد.

عدد الحلقات: 30 حلقة.

جوائز مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

لم يحصد جوائز حتى الآن، لكنه كان من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2023.