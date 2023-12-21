متى ينتهي موسم الرياض  2023 ؟..وجدول الفعاليات المتبقية

يعتبر موسم الرياض 2023 حدثًا سنوياً ضخمًا يقام في العاصمة السعودية الرياض، وهو موسم ترفيهي شتوي يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والمطاعم والمهرجانات والعروض الحية.

بدأ الموسم الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في 28 أكتوبر 2023 وينتهي موسم الرياض في الربع الأول من عام 2024.

موسم الرياض يضم حفلات موسيقية لفنانين عرب وعالميين، كما يشمل عروض مسرحية، معارض فنية، فعاليات رياضية، بما في ذلك كأس موسم الرياض لكرة القدم وكأس موسم الرياض للتنس للسيدات.

متى ينتهي موسم الرياض 2023؟

إلى الآن، لم تعلن الهيئة العامة للترفيه متى ينتهي موسم الرياض 2023.

ولكن غالباً ما ينتهي في نهاية شهر مارس 2024 وذلك بالقياس مع موعد انتهاء مواسم الرياض السابقة.

توقف مؤقت لموسم الرياض 2023

أصدرت المملكة العربية السعودية توجيها بتعليق حفلات موسم الرياض2023 لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد 17 ديسمبر نظرا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دولة الكويت.

جدول أبرز الفعاليات المتبقية في موسم الرياض 2023

UFC Fight Night

موعد بطولة UFC Fight Night 2024

اليوم: السبت

التاريخ: 2 مارس 2024

مكان بطولات UFC الرياض 2024

منطقة بوليفارد هول حيث تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 200 ألف متر مربع.

أبرز النجوم المشاركون في بطولة UFC

مسابقات UFC الرياض سوف تضم مجموعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالمياً وسيتم الإعلان عن أسمائهم فيما بعد.

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السعودية تعلن تعليق حفلات موسم الرياض

موعد الرقصة الأخيرة.. مباراة الوداع بين رونالدو وميسي

لماذا قفز عدد زوار موسم الرياض لـ9 ملايين زائر؟

كأس العالم للبادل

كأس العالم للبادل هي بطولة تجمع اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم.

الموعد: 12 فبراير 2024

المكان: بوليفارد هول

كأس موسم الرياض

كأس موسم الرياض هي بطولة بين نوادي النصر والهلال وانتر ميامي في منافسات كرة القدم حيث ستشهد مواجهة ليو ميسي وكريستيانو رونالدو.

موعد كأس موسم الرياض هو في شهر فبراير 2024.

الرقصة الأخيرة

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ، مشاركة “إنتر ميامي” في بطولة ودية ثلاثية على لقب كأس موسم الرياض، مع ناديي الهلال، والنصر بقيادة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

وأضاف آل الشيخ، أن البطولة الودية، تحمل شعار الرقصة الأخيرة، في إشارة إلى احتمالية كونها المواجهة الأخيرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

مهرجان الرياض للألعاب

مهرجان خاص للأطفال مع الكثير من الألعاب والشخصيات الكرتونية المحببة على قلوب الجميع.

الموعد : 7 يناير 2024، واجهة الرياض.

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس ستشهد مواجهة الرجال بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز.

أما بخصوص مواجهة السيدات فسوف تشهد مباراة بين البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.

الموعد: 26 – 27 ديسمبر 2023

المكان : ملعب المملكة أرينا

مهرجان فود تراك

مهرجان فود تراك يدمج الثقافة المحلية والعالمية معاً من خلال استضافة أفضل عربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات بنكهات مختلفة.

الموعد : 21 ديسمبر 2023

9 ملايين زائر لموسم الرياض

في يوم 12 ديسمبر الحالي أعلنت هيئة الترفيه في السعودية أن عدد زوار موسم الرياض قفز لأكثر من 9 ملايين زائر من انطلاقته في 28 أكتوبر.

وأرجعت الهيئة هذه القفزة في عدد زوار الموسم هذا العام إلى تنوع مناطق الفعاليات، مما شهد إقبال واسع.

مواقع فعاليات واحتفالات موسم الرياض

منطقة ڤيا رياض

يوجد في المنطقة العديد من المطاعم والمقاهي العالمية والبوتيكات الفاخرة ومن أبرزها:

مطعم اوڤر اندر

مطعم سكوتس

مطعم ماديو

مطعم واچيو مافيا

مطعم ستيلا سكاي لاونج

منطقة بوليفارد سيتي

تحتوي المنطقة على حدائق خلابة ومقاهي ومطاعم تقدم أشهر الماركات المحلية والعالمية ومن أبرزها:

فعالية WWE كراون جول

تجربة زيرو ليتنسي

تجربة بيت زيلا

تجربة فايف نايتس آت فريديز

مطعم بلوت لاونج

مطعم ايلين كافي

مقهى مياوز اند مقز

منطقة بوليفارد وورلد

حديقة السويدي

منطقة ذا جروفز

مهرجان فود تراك

حديقة الحيوان في الرياض

سوق الأولين

واجــهة روشن

12 مليون زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

قبل أن يبدأ المهرجان قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في تصريحات إعلامية إن المملكة تتوقع أن تجتذب النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023 ما بين عشرة إلى 12 مليون زائر.

وتابع : نتوقع من عشرة إلى 12 مليون زائر هذا العام، ونستهدف أكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2023

تم اعتماد منصتين لبيع تذاكر موسم الرياض هما:

الموقع الرسمي لشراء تذاكر موسم الرياض: webook.com/SA

التطبيق الرسمي لشراء تذاكر موسم الرياض: سيتم إطلاقه في نهاية أكتوبر.