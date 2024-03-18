ليالي رمضان في دبي.. أين ومتى تقام؟

تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سلسلة من الفعاليات والأنشطة العامة احتفالا بشهر رمضان، من بينها عودة ليالي رمضان في نسختها الخامسة. من الألعاب الشعبية إلى ورش التطريز، ومن المأكولات الشهية إلى دروس صناعة السجاد

في انطلاقة سلسلة الفعاليات، تعاونت دبي للثقافة مع مجموعة دبي لعلم الفلك وجلف فوتو بلس في الحدث الافتتاحي الذي أقيم في متحف الاتحاد في جميرا يومي 15 و16 مارس/أذار.

ستتاح للزوار الفرصة لاستكشاف مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف القمر من خلال ورش العمل والأنشطة الجذابة التي تضم القبة السماوية المتنقلة ومحطات المراقبة والتلسكوبات.

وستقام الفعالية القادمة، ليالي رمضان، في الفترة من 22 إلى 31 مارس/أذار في متحف الشندغة بخور دبي.

يمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الرمضانية المتجذرة في التراث المحلي. بدءا من ورشة صفيفة لخياطة السجاد الفريدة من نوعها، حيث يمكن للزوار نسج السجاد باستخدام سعف النخيل، إلى الملابس التقليدية وورش التطريز في بيت الحرف التقليدية.

ستتاح للحاضرين في بيت العطور فرصة صنع العطور والشموع المعطرة حسب الطلب أثناء التعرف على الممارسات الصديقة للبيئة.

وبالنسبة للحاضرين الصغار، ستقدم ورش العمل التفاعلية مجموعة من الأنشطة الإبداعية، بما في ذلك صب الطين، وتطبيق الحناء، وصياغة المجوهرات الإماراتية التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الألعاب الشعبية مثل شد الحبل و”الكرابي” الترفيه لجميع الأعمار.

وكجزء من مبادرة “تمكينها”، ستستضيف “دبي للثقافة” أيضا سوقا رمضانيا خاصا يعرض منتجات فريدة من نوعها من قبل أفراد موهوبين.

علاوة على ذلك، سيتم تحويل مركز زوار المتحف إلى مكان لتناول وجبة سحور يستمتع بها الصائمون على مدار 10 أيام.

الحضور مجاني في ليالي رمضان، وتتوفر ورش العمل والوجبات للشراء في المكان. وتشمل احتفالات “دبي للثقافة” الرمضانية أيضا مبادرات مثل “أبطال رمضان” و”الاحتفال بهدية العطاء”، التي تعد بشهر مليء بالثقافة والإبداع والروح المجتمعية.