كانييه ويست يستوحي من مدينة العُلا

أعلن نجم الراب الأميركي كانييه ويست أنه سيطلق العمل على ألبومه الجديد من مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد كانييه ويست النجم المثير للجدل في المملكة لحضور “موسم الرياض” الذي انطلقت فعالياته بمشاركة العديد من كبار الفنانين والمشاهير العالميين والعرب.

وقال ويست إنه يتحضّر للبدء بالعمل على ألبومه الجديد والتخطيط له خلال تواجده في الغُلا.

ورصدت الكاميرات كانييه ويست في العديد من الأماكن العامة والمطاعم في العاصمة السعودية برفقة أصدقاء له، حيث نقل عنهم إن نجم الراب قرر إطلاق ألبومه المقبل في مدينة العُلا لشدة انبهاره بها، حيث علق متابعوه على صوره في منصات التواصل الإجتماعي أن المدينة اثرت كثيراً عليه وألهمته.

وشارك ويست صور له عبر حسابه في “موقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام” وهو في صحراء مدينة العُلا يجلس على أريكة ويكتب على ورقة في ما بدا أنه يستوحي لأغنية جديدة.

يذكر ان النجم الأميركي عانى مؤخراً بعد إدلائه بتصريحات مثيرة للجدل في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ما أوقف التعامل مع الموزع الرئيسي لألبومه الجديد الذي كان يعمل عليه في مدينة فلورنسا الإيطالية، وهو ما يبدو أنه وجد حلاً له في العُلا.