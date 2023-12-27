فريق التحرير by فريق التحرير

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في دبي يمكنكم الاحتفال برأس السنة 7 مرات بطرق مختلفة

ستقدم أجنحة القرية العالمية في دبي، احتفالات مميزة لمناسبة راس السنة الميلادية الجديدة، حيث سيقدم كل منها عرضا فريدا للألعاب النارية بدءاً من الساعة 8 مساء محتى الواحدة من بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير
القرية العالمية في دبي

أعلنت القرية العالمية، الوجهة الترفيهية المتعددة الثقافات في دبي، عن برنامجها لليلة رأس السنة الميلادية 2024، حيث ستقيم 7 احتفالات بحلول السنة الجديدة بحسب التوقيت الزمني للدول التي لديها أجنحة في القرية.

وستبدأ الاحتفالات في الثامنة مساء بتوقيت دبي تزامناً مع احتفالات الصين وتنتهي في الواحدة من بعد منتصف الليل بإعلان تركيا عن بدء 2024 على أراضيها عبر عروض مذهلة للألعاب النارية.

وقالت القرية في بيان لها، إنه يمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة. 

يذكر أن القرية العالمية حصلت على جائزة أكثر مناطق الجذب زيارة في المنطقة عام 2023 من قبل موقع “YouGov” كما اختارها موقع “TripAdvisor” بين أفضل 10 مناطق الجذب على مستوى العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...