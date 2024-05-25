فتاة تبحث عن رجل تمويل تستقطب مليوني مشاهدة على تيك توك

يحظى فيديو مدته 19 ثانية على تطبيق “تيك توك” يسخر من الصور النمطية القديمة بشعبية جارفة عبر الإنترنت، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

فقد نشرت ميغان بوني، التي تبث مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” تحت اسم Girl On Couch، أغنية مصورة قصيرة بنهاية شهر نيسان / أبريل تتحدث عن “البحث عن رجل في مجال التمويل”. ومنذ ذلك الحين، حصد الفيديو الخاص بها أكثر من مليوني مشاهدة وأثار الآلاف من الأغاني. وتم تحويل التسجيل الأصلي إلى عمليات إعادة توزيع (ريميكس)، ورقص عليه الآلاف في مؤسسة “بروكلين ميراج” في نيويورك وتم بثه أكثر من 300 ألف مرة على منصة “سبوتيفاي” الموسيقية.

وأدت عمليات إعادة التوزيع – ومعظمها من النوع الموسيقي المفضل للشباب المالي- إلى ظهور حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تراكمت ونشرت نسخاً من الأغنية بينما كانت تشتكي من ظروف عمل شخص يعمل في مجال التمويل. وأطلق حساب Litquidity، الذي يضم 848 ألف متابع على إنستغرام، على مقطع فيديو بوني اسم “النشيد المالي الرسمي لصيف 24” وأعاد كتابة الكلمات لتصبح “أبحث عن رجل في مجال التمويل، مرهق، يتقاضى أجراً زهيداً، منهكاً”.

وفي إحدى المقابلات، قالت بوني إنها تأمل “ألا يكون إخواني في مجال التمويل غاضبين مني كثيراً”.

وتقول بوني، 27 عاماً، التي تقيم في مانهاتن، نيويورك: “كنت أسخر من الفتيات العازبات اللاتي يشتكين من كونهن عازبات ولكن لديهن قائمة طويلة من الأشياء التي يجب أن يمتلكها الرجل”. وتقول إنها عازبة أيضاً لذا فهي تسخر من نفسها أيضاً.

وقدمت ميغان بوني في ريميكس عبر DJ duo Loud Luxury هذا الأسبوع، تحديثاً للفيديو القصير جاء فيه: “يا رفاق، ما زلت أبحث عن رجلي. هل ستساعدوني في العثور على رجلي؟”

وعلى الرغم من أن بحث بوني عن رجل التمويل الذي تحلم به لم ينجح بعد، إلا أن الأغنية أكسبتها صفقة مع Universal Music Group NV، التي تمتلك الآن حقوق الصوت وستساعد في إنتاج ريمكسات قادمة. كما وقعت بوني عقداً مع United Talent Agency بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين تركت وظيفتها اليومية في شركة ملابس لمتابعة مهنة إنشاء المحتوى.

وتقول: “آمل أن أصبح في يوم من الأيام ممثلة لا عبدة لهاتفي”.