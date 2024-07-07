فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inترفيهآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةتكنولوجيادول

فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

فريق “فالكونز السعودي”، يتصدر ترتيب أندية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، برصيد 1000 نقطة.

فريق التحرير by فريق التحرير
فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية
فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

فاز فريق “فالكونز السعودي“، بأول ألقاب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية، بعد تتويجهم ببطولة لعبة”Call of Duty Warzone“، واحتلالهم صدارة ترتيب أندية البطولة برصيد 1000 نقطة.

وقدم فريق “فالكونز السعودي”، مستوى رائع في البطولة، وضم كلا من اللاعبين الأمريكيين أندرو دياز، وزافيير سينسون، ، والتونغي كاسيميلي تونغاموا.

فالكونز السعودي يتصدر ترتيب أندية البطولة

فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

المركز الأول: فريق ” فالكونز” السعودي بـ 227.9 نقطة.

المركز الثاني: الفريق البريطاني “Fnatic” بـ 217.9 نقطة.

المركز الثالث: الفريق السعودي “تويستد مايندز” بـ 179.3 نقطة.

أفضل لاعب في البطولة: لاعب فريق “فالكونز” السعودي، الأمريكي زافيير سينسون.

جوائز بطولة لعبة “Call of Duty Warzone”

فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

المركز الأول: 200 ألف دولار.

المركز الثاني: 150 ألف دولار.

المركز الثالث: 100 ألف دولار.

أفضل لاعب في البطولة: 50 ألف دولار.
ووسط حضور جماهيري غفير، تقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالرياض، وهي الحدث الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو.

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الموعد: من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

عدد اللاعبين: 1500 لاعب من أبرز أندية الألعاب الإلكترونية.

عدد الألعاب: 22 لعبة يتنافس فيها المشاركين الـ 1500.

الجوائز: تتجاوز قيمة جوائز بطولات الألعاب 60 مليون دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...