فالكونز السعودي يحصد أول ألقاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

فاز فريق “فالكونز السعودي“، بأول ألقاب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية، بعد تتويجهم ببطولة لعبة”Call of Duty Warzone“، واحتلالهم صدارة ترتيب أندية البطولة برصيد 1000 نقطة.

وقدم فريق “فالكونز السعودي”، مستوى رائع في البطولة، وضم كلا من اللاعبين الأمريكيين أندرو دياز، وزافيير سينسون، ، والتونغي كاسيميلي تونغاموا.

فالكونز السعودي يتصدر ترتيب أندية البطولة

المركز الأول: فريق ” فالكونز” السعودي بـ 227.9 نقطة.

المركز الثاني: الفريق البريطاني “Fnatic” بـ 217.9 نقطة.

المركز الثالث: الفريق السعودي “تويستد مايندز” بـ 179.3 نقطة.

أفضل لاعب في البطولة: لاعب فريق “فالكونز” السعودي، الأمريكي زافيير سينسون.

جوائز بطولة لعبة “Call of Duty Warzone”

المركز الأول: 200 ألف دولار.

المركز الثاني: 150 ألف دولار.

المركز الثالث: 100 ألف دولار.

أفضل لاعب في البطولة: 50 ألف دولار.

ووسط حضور جماهيري غفير، تقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالرياض، وهي الحدث الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو.

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الموعد: من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل.

عدد اللاعبين: 1500 لاعب من أبرز أندية الألعاب الإلكترونية.

عدد الألعاب: 22 لعبة يتنافس فيها المشاركين الـ 1500.

الجوائز: تتجاوز قيمة جوائز بطولات الألعاب 60 مليون دولار.