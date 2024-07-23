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شرطة أبوظبي تحذر من شراء الألعاب الإلكترونية من مواقع وهمية

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية لحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية

فريق التحرير by فريق التحرير

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من شراء الألعاب الإلكترونية من المواقع الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية، والتعامل فقط مع المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكون الأبناء عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة “صيف بأمان”، أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية لحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وأكدت شرطة أبوظبي، أهمية توجيه الأبناء حول الاستخدام الإلكتروني الآمن لأجهزتهم واختيار الألعاب المناسبة لهم، لحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، مشيرة إلى ضرورة تقليل المدة المسموح بها لممارسة الألعاب الإلكترونية، واستغلال فترة الصيف للاستمتاع وقضاء وقت مفيد معهم من خلال ممارسة الأنشطة والهوايات الهادفة لصقل قدراتهم الذهنية وبناء شخصياتهم السوية.

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فريق التحرير

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