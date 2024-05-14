سڤن السعودية تنضم إلى مجموعة القدية للاستثمار

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن” لتصبح ضمن مجموعة شركاتها، بما يُعززّ منظومة العمل، ويحقّق التكامل بين أنشطتهما في القطاع.

وتدعم “سڤن” من خلال انضمامها إلى شركة القدية للاستثمار، أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب وتعزيز المواهب والقدرات المحلية، إضافةً لرفع مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة.

وتهدف “سڤن” لإعادة تعريف مفهوم الترفيه على مستوى المملكة؛ وتعزيز تجارب الترفيه للزوار من خلال تطوير وتشغيل 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة سعودية باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

واعتبر عبد الله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة “سڤن”، أن “دخول شركة سڤن ضمن شركة القدية للاستثمار يعزز من قدرتنا على تشجيع جميع سكان المملكة، من مواطنين ومقيمين وزوار، على تبني مفهوم اللعب ونشر البهجة، بما له من تأثير إيجابي على المجتمع ككل، كما تهدف لتنمية المعرفة والمهارات والإبداع لدى الأفراد”.

وتسعى شركة “سڤن” إلى تقديم خيارات متنوعة من خلال مناطقها الترفيهية وشراكاتها العالمية مع كبار صناع الترفيه حول العالم، مثل “ترانسفورمرز” “و”هاسبرو” و”وارنر براذرز” و”ماتل” و”فلوهاوس”و”ديسكفري أدفنتشرز”، بالإضافة إلى الخيارات المتعددة من المطاعم والمقاهي التي تلبي احتياجات مختلف الزوار.

وقد أعلنت “سڤن” عن تفاصيل مشاريعها في الرياض وتبوك والمدينة المنورة وينبع وأبها، وسيتم الإعلان عن أكثر من 9 مشاريع إضافية سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

ويأتي الإعلان عن دخول شركة “سڤن” ضمن شركة القدية للاستثمار، بعد الإعلان عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية في كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتسعى القدية كي تصبح المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، والتي تستهدف لاستقبال 48 مليون زائر سنوياً.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة “سڤن” عام 2017، في حين تعد القدية أحد مشاريع الصندوق الكبرى، وتتماشى استراتيجيتها مع جهود الصندوق لتطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد المحلي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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